Des rumeurs circulent selon lesquelles Taylor Swift a secrètement noué le noeud avec Joe Alwyn.

Et le couple adoré a collaboré à son nouvel album Evermore – avec Joe, 29 ans, écrivant trois chansons qui figuraient dans la collection de musique sortie le 11 décembre.

La participation de l’acteur anglais aux paroles est créditée sur trois chansons – Champagne Problems, Coney Island et la chanson principale Evermore – sous son pseudonyme William Bowery.

Il a co-écrit les deux chansons Exile et Betty sur le précédent album de sensations pop Folklore sorti le 23 juillet.

Taylor a suscité de nouvelles spéculations selon lesquelles elle avait secrètement épousé Joe lorsqu’elle a publié une image pour promouvoir son nouvel album surprise, Evermore cette semaine.

Dans l’image, Taylor porte une robe de soirée Charm Star Slip qui, selon certains sur les réseaux sociaux, ressemblait à une robe de mariée, ce qui a incité certains à anticiper la révélation du mariage du couple.

Malgré les spéculations en ligne, le couple n’a pas encore commenté les rumeurs sur les réseaux sociaux.

Un fan de Taylor a demandé: « Taylor Swift va-t-elle révéler qu’elle est MARIÉE ou NON [?] »

La sortie d’Evermore a été une surprise pour les fans de Taylor, car elle vient de sortir son album Folklore acclamé par la critique plus tôt cette année.

Hier, elle a partagé le projet en prenant Instagram à la plume: « Je suis ravie de vous dire que mon 9ème album studio, et le disque sœur de folklore, sortira ce soir à minuit est. Il s’appelle evermore. »







Elle a ajouté: « Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons. Pour essayer de le mettre plus poétiquement, on a l’impression que nous nous tenions à l’orée du bois folklorique et que nous avions le choix: tourner et revenir en arrière ou pour voyager plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément. Je n’ai jamais fait ça avant. «

Taylor a commencé à sortir avec Joe en 2016 et a depuis fait de nombreuses références à lui dans ses albums suivants, la paire a surtout gardé leur relation hors des projecteurs depuis le début de leur romance.

