Le partenaire dévasté de Tanya Roberts s’est exprimé après l’annonce de sa mort tragique, s’ouvrant sur ses derniers moments.

Lance O’Brien a révélé comment l’ancienne Bond Girl avait été admise à l’hôpital, mais les médecins ont déclaré qu’elle allait mieux avant d’être transportée d’urgence aux soins intensifs.

Il a dit s’être « effondré » après avoir quitté sa chambre d’hôpital où elle est décédée après avoir été mise sous respirateur.

Sa mort a été prématurément confirmée par son agent, qui a ensuite confirmé qu’elle était décédée quelques heures plus tard.

Lance a révélé que lorsqu’il l’a vue, elle a ouvert les yeux, mais les médecins ont dit que ce n’était qu’un réflexe.













Elle est ensuite décédée quand il était là-bas, et il s’est rappelé avoir eu le souffle coupé avant de s’effondrer quand il a quitté sa chambre d’hôpital.

Lance a déclaré: « Il était tôt le matin, six heures du matin, et ils disent: » OK, elle va mieux, nous lui avons donné un peu de sucre dans le sang parce que son taux de sucre était bas et elle répond. «

«Alors je pense que ça va être un événement de courte durée, la prochaine chose que je sais qu’elle va à l’hôpital à l’urgence, tu ne peux pas lui rendre visite, tu ne peux pas lui parler parce qu’elle est sous respirateur.







«Je n’ai pas pu la voir, ils m’ont laissé aller la voir deux jours plus tôt, dimanche ou autre, et je vais là-bas.

«Elle s’est levée plusieurs fois, a ouvert les yeux, ces beaux yeux, elle répond, elle répond, elle répond, et ils m’ont dit que c’était juste un réflexe.

«Puis environ 90 secondes plus tard, ses yeux sont revenus dans sa tête et elle était sortie et j’étais juste hors de moi.

«Je suis rentré dans l’ascenseur, je ne savais pas où j’étais.









«Mon halètement, j’étais bouleversé, mon haletant.

«Je viens de dire au revoir à Tanya. C’était fini, je me suis juste évanoui.

Tanya était à l’hôpital depuis la veille de Noël après s’être effondrée en promenant ses chiens.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital et mise sous respirateur.







Son agent a confirmé qu’elle était décédée lundi, mais a annoncé plus tard qu’elle était toujours en vie à l’unité de soins intensifs, avant de confirmer qu’elle était décédée.

Au cours de ses trois décennies de carrière, Tanya a fait de nombreuses apparitions dans des films et des émissions de télévision et a posé pour Playboy.

Elle est peut-être mieux connue pour avoir joué Midge, la «maman chaude» de Donna Pinciotti, dans la sitcom That 70s Show.

Elle était également Bond girl Stacey Sutton aux côtés de Roger Moore dans A View to a Kill en 1958 et a joué dans la cinquième et dernière saison de Charlie’s Angels entre 1980 et 1981.