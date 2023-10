Le mari de Sonam Kapoor, Anand Ahuja, envoie une notification légale au créateur de contenu numérique pour avoir rôti l’actrice ?

Sonam Kapoor se prépare lentement à retourner au travail après avoir accouché de son fils, Vayu en 2022. Le dernier film de l’actrice, Blind, est sorti sur une plateforme OTT. Maintenant, l’actrice fait l’actualité car on dit qu’Anand Ahuja aurait envoyé une notification légale à un créateur de contenu numérique qui a réalisé une vidéo rôtie de l’actrice sur YouTube. Le créateur de la vidéo Raginyy en a parlé sur Reddit. Il semble qu’elle ait réalisé une vidéo dans laquelle elle se moquait de certaines déclarations faites publiquement par Sonam Kapoor. Les internautes ne croient pas que quelqu’un ait réellement envoyé une notification à une chaîne qui compte à peine 6 000 vues.

Jetez un oeil à la vidéo de Sonam Kapoor par Raginyy

Après avoir découvert qu’Anand Ahuja avait envoyé une notification légale au créateur, certaines personnes ont regardé le contenu. Une personne a commenté : « En regardant cela après toute cette controverse, frérot, vous permettez en fait son comportement stupide en nous le racontant à tous ! Pourquoi vous envoient-ils des notifications ?! », et une autre personne a écrit : « La diffamation n’est-elle pas censé être pour MENTIR ??? Ce sont des choses que Sonam a dites elle-même. C’est également devenu un sujet de discussion sur Reddit.

Les fans se demandent pourquoi Anand Ahuja et Sonam Kapoor ont réagi de cette façon

Sodumb et Sodumber byu/Dry-Neat-2818 dansBollyBlindsNGossip

Les gens discutent du fait qu’il existe tant de vidéos de ce type sur YouTube. D’autres ont dit qu’elle prévoyait un retour, donc les relations publiques sont passées en mode hyper. Une personne a déclaré : « Si vous tapez sur YouTube Sonam Kapoor moments stupides vous obtiendrez de nombreuses vidéos avec des millions de vues réalisées par différents youtubeurs mais elle et son mari ne sont pas à l’aise avec la vidéo qui n’a que 6 000 vues ? Je veux dire, qui l’a regardé avant cet avis légal ou quoi que ce soit ?, tandis que quelqu’un d’autre a dit : « JE critique Anand pour avoir agi comme si sa femme était quelqu’un qui ne se souciait pas de son propre argent/influence et, par extension, de celui des autres. C’est de cela qu’il s’agit dans ce procès. L’image de sa femme, Thoda Bahut, est bouleversante. Ce qui est légitime et exaspérant, c’est d’être hypocrite quant au genre de personne que vous avez volontairement choisi pour devenir votre partenaire de vie et faire payer aux autres le marché faustien.