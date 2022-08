Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, se fait brutalement troller pour son apparition publique avec un écran facial noir

Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, est devenu la cible ambulante préférée des internautes depuis son arrestation dans l’affaire présumée de pornographie. Raj est généralement aperçu portant des écrans faciaux, des masques ou des couvre-visages lors de plusieurs apparitions publiques. Il a même évité les paparazzi à plusieurs reprises et ses vidéos sont devenues virales en raison de son OOTD “étrange”.

Hier soir, Shilpa et Raj sont arrivés dans un restaurant pour le dîner. Dès que le couple est sorti de la voiture, les papas ont commencé à cliquer sur Raj. Kundra portait une lourde veste en cuir noir, avec un écran facial noir assorti. Raj a évité les bouillies et est entré. Shilpa a posé pour les paps, mais même elle a rigolé à la tentative de son mari de fuir les paparazzi.

Dès que la vidéo a fait surface, les internautes se sont amusés sur les réseaux sociaux. Ils se sont moqués du regard de Kundra et de sa tentative ratée d’éviter les paparazzi. Un utilisateur a déclaré: “Si Muh dikhaane layak nahi avait un visage.” Un autre utilisateur a écrit : « Ab ky ye puri umr aise hi muh chupaege ». L’un des utilisateurs a affirmé : « Mou kala karke ghoomna koi inse seekhai… ce qu’ils enseignent aux jeunes… » Un internaute a écrit : « Jab muh dikhane layak nhi rehe to q nikalte h bahar ghar me bethe raho na. ” Un autre internaute a ajouté : “Welding vale bhayya”. L’un des internautes a écrit : “ace chupata kyu hai ye kaam he aisa kyu karte ho”.

Plus tôt en juin, l’homme d’affaires Raj Kundra est revenu sur Twitter après presque un an pour souhaiter à sa femme et acteur Shilpa Shetty Kundra son 47e anniversaire. S’adressant à Twitter, Raj a sous-titré une photo loufoque de lui-même avec sa femme Shilpa, “Joyeux anniversaire mon âme sœur Je t’aime éternellement. Mon souhait pour toi est que tu continues. Continue à être qui tu es, à étonner un monde méchant avec tes actes de gentillesse. J’adore cette photo… Fidèle à votre chanson… tueur tueur tueur lagdi.”

Raj a été arrêté en juillet 2021 pour avoir prétendument produit des vidéos pornographiques et a été libéré sous caution en septembre. Il a été condamné en vertu des articles pertinents du Code pénal indien, de la loi sur la représentation indécente des femmes (prévention) et de la loi sur les technologies de l’information.