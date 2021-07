Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, pourrait désormais être inculpé de blanchiment d’argent et d’actes de violation des droits de change

Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté tard le 19 juillet avec 11 autres personnes sur des accusations liées à la création présumée de films pornographiques et a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet. Lors d’une autre enquête sur cautionnement, la garde à vue de Kundra a été prolongée jusqu’au 27 juillet. .

Après avoir été interrogé par la police de Mumbai, selon l’agence de presse ANI, la Direction de l’exécution (ED) est susceptible de porter plainte contre Raj Kundra en vertu des lois sur le blanchiment d’argent et la loi sur la gestion des changes (FEMA) d’ici la fin de ce mois à tout moment après le 26 juillet. .

L’ANI a signalé que la police de Mumbai, conformément au protocole, informera le DE pour enquêter sur les irrégularités financières dans le cas qui implique également une violation de change. L’ED prendra la copie du premier rapport d’information (FIR) de la police de Mumbai avant de commencer son enquête après avoir déposé une plainte. L’ED peut émettre une citation à comparaître contre Kundra en vertu de la PMLA et de la FEMA avant de commencer l’interrogatoire avec lui dans son bureau de Mumbai.

Actuellement, le cas de Raj Kundra implique la création présumée de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Dans son enquête, l’ED découvrira des détails sur les affirmations de la police de Mumbai concernant l’implication de Kundra dans les transactions financières de l’application et son contenu sur la base d’entrées sur plusieurs chats WhatsApp.

Selon l’agence de presse, ED pourrait quitter le directeur de l’entreprise de Kundra, l’interrogatoire de Viaan Industries et Shilpa Shetty ne peut être exclu car elle a appris qu’elle était la directrice de la société Kundra jusqu’à l’année dernière, cependant, la police de Mumbai aurait donné sa note propre car ils ne pouvaient pas établir son implication dans le prétendu racket porno.

Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien ( IPC) en plus des articles pertinents de la loi sur l’informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).

La police a également affirmé que trois femmes avaient porté plainte dans cette affaire, affirmant qu’elles avaient été « forcées d’agir dans des films pornographiques », ajoutant que les accusées avaient profité de mannequins, d’acteurs et d’autres travailleurs en difficulté.

La police de Mumbai a déclaré à la Cour qu’elle soupçonnait que l’argent gagné grâce à la pornographie avait été utilisé pour des paris en ligne. « Il semble être le principal conspirateur. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », avait déclaré le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale.

(Avec les contributions de l’agence)