Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, pour faire un film sur son arrestation dans l’affaire de la pornographie ? Voici ce que nous savons

2021 a été difficile Shilpa Shetty et Raj Kundra. L’homme d’affaires a été arrêté pour avoir prétendument créé du contenu érotique pour une application et l’avoir vendu. Raj Kundra a été arrêté pour la même chose en 2021. Il a été emprisonné pendant plus d’un mois avant d’être libéré sous caution. Depuis, Raj Kundra a fait de rares apparitions publiques et a évité les médias avec un masque couvrant son visage à tout moment. Et maintenant, environ deux ans après l’arrestation et la controverse, Raj Kundra semble prêt à raconter sa version de l’histoire. Selon les rapports, il tourne un film sur le même sujet.

Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, va faire un film sur son arrestation dans une affaire de pornographie

Un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne indique qu’un film sur l’arrestation et le séjour de 63 jours de Raj Kundra en prison est en préparation. Selon les sources, le film est en phase finale. Le film parlera de l’affaire controversée avec un pov de Raj Kundra, et sa famille et celle de Shilpa Shetty. On dit que le film racontera toutes les choses auxquelles Raj Kundra a été confronté lors de son arrestation et l’énorme controverse qui a perturbé leur vie. Et devinez quoi, Raj Kundra lui-même jouera dans le film. Oui, révèle le reportage de Pinkvilla. Le nom du réalisateur est pour l’instant tenu secret. D’autre part, Raj Kundra a été impliqué dans tous les processus créatifs du film.

Raj Kundra racontera sa version de l’histoire dans un film autour de son arrestation dans l’affaire de la pornographie

La source ajoute : « Cela retracera tout le parcours de Raj Kundra, des premiers rapports sur les allégations aux reportages des médias, du temps passé en prison à la caution. C’est plus une histoire du point de vue de Kundra et de sa famille. » Raj Kundra a clamé son innocence dans l’affaire en déclarant qu’il n’a pas été impliqué dans la réalisation ou la diffusion de telles vidéos. Il avait été allégué que Raj Kundra était impliqué dans la fabrication, la diffusion en continu et la distribution de contenu pornographique. Sherlyn Chopra a allégué que Shilpa et Raj l’avaient menacée de la pègre.

Shilpa Shetty a maintenu un silence digne devant les médias mais a publié une déclaration sur son compte Instagram. L’actrice les a qualifiés de moments difficiles, car en tant que famille, ils ont traversé beaucoup de pêche à la traîne et ainsi de suite. Elle a gardé le silence sur la question en déclarant qu’il s’agissait d’une question de subjudice.