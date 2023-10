Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, ne jouera pas dans un film sur son séjour en prison ; CETTE star de Lock Upp fera une apparition

Shilpa Shettyle mari de Raj Kundra a été arrêté pour avoir prétendument créé et distribué du contenu pour adultes via des applications et des sites Web. Bien que Raj ait affirmé son innocence, il a été arrêté et placé dans la prison d’Arthur Road pendant environ deux mois. De graves allégations ont été portées contre Raj Kundra alors qu’il était en détention. Et on dit que Raj partagera sa version de l’histoire à travers un film. Mais cela n’arrivera pas. Oui, continuez à lire pour en savoir plus…

Raj Kundra ne parlera-t-il pas de l’affaire de pornographie ou des conséquences de son arrestation ?

Il y a eu beaucoup de curiosité autour de l’arrestation de Raj Kundra dans l’affaire de pornographie qui a secoué Shilpa Shetty et sa famille en 2021. Il y a eu des rapports selon lesquels Raj jouerait dans son propre biopic sur l’incident. Cependant, une source proche du développement du projet a nié tous les rapports comme étant des rumeurs et rien de plus. Bien qu’un film sur Raj Kundra soit en préparation, il ne parlera pas de la controverse ni de ce qui y a conduit. Le film ne retracera que son séjour à la prison d’Arthur Road. Il parlera des interactions qu’il a eues avec les détenus et se concentrera sur ses points à retenir.

Raj Kundra ne jouera pas dans son film

La source ajoute que Raj ne jouera pas dans le film, contrairement à ce que disent les informations. Mais il pourrait faire une apparition spéciale dans le film. Raj n’agira pas en tant que leader. Il ne connaît rien au métier d’acteur et ne veut même pas essayer, affirme la source, selon un article publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne.

Raj sera cependant impliqué dans tous les autres aspects du film. C’est-à-dire de la production au scénario en passant par le tournage, car il s’agit de sa vie. Les réalisateurs du film ne se sont pas encore concentrés sur le casting ou le réalisateur. Toutefois, la source mentionne que Munawar Faruqui, de Verrouiller la célébrité pourrait faire une apparition dans le film. Munawar ne sera cependant pas le leader.

Hindustan Times mentionne une autre source parlant de Raj Kundra portant des masques tout le temps lorsqu’il est en public. Raj portait également un masque pendant Ganesh Chaturthi. La source se demande pourquoi les gens pensent que Raj jouera dans le film. Raj n’est pas intéressé à jouer mais simplement à raconter son histoire. Shilpa Shetty ne fera pas non plus partie du projet. Le film de Raj Kundra devrait sortir en salles au début de l’année prochaine, affirme la source.