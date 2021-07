Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, accusé d’agression sexuelle par la star de cinéma indienne Sherlyn Chopra après l’arrestation d’un « porno illégal »

LE mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty a été accusé d’agression sexuelle par une star de cinéma indienne.

Il fait suite à l’arrestation de Raj Kundra pour son implication présumée dans des films illégaux classés X.

Shilpa Shetty aurait ramé avec son mari Raj Kundra sur l’enquête porno en cours Crédit : AFP

La star de cinéma indienne Sherlyn Chopra a accusé Kundra d’agression sexuelle Crédit : AFP

L’actrice et mannequin Sherlyn Chopra est apparue à Mumbai Crime Branch pour faire sa déclaration dans le cadre de l’affaire de pornographie, rapporte le Times of India.

Elle a révélé que l’homme d’affaires Kundra a approché son agent au sujet d’un projet et ils ont organisé une réunion pour le 27 mars 2019.

Sherlyn affirme que Kundra s’est présentée plus tard chez elle à l’improviste en raison d’une violente dispute à propos d’un texto.

L’homme de 37 ans a allégué que Kundra avait commencé à l’embrasser et avait ignoré ses supplications pour qu’il arrête car elle avait peur.

Elle a ajouté qu’elle avait insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas s’impliquer avec un homme marié, ni mélanger affaires et plaisir – ce à quoi Kundra lui a dit que sa relation avec sa femme Shilpa était compliquée.

Sherlyn a déclaré qu’elle avait finalement réussi à le repousser et s’était enfuie dans la salle de bain.

« CONSPIRATEUR CLÉ »

Kundra a été arrêté la semaine dernière après avoir prétendument attiré une femme pour qu’elle fasse un film classé X avec la promesse d’un travail d’acteur.

La police pense actuellement qu’il est un «conspirateur clé» dans l’affaire du film pornographique et a prolongé sa garde à vue jusqu’à aujourd’hui dans le cadre d’une enquête en cours.

Sa femme a nié toute implication dans les infractions présumées, mais a été interrogée le jour où la dispute présumée s’est ensuivie.

Shilpa aurait pleuré en disant à la police qu’elle n’avait aucune information concrète sur le contenu diffusé sur l’application de films pour adultes « Hotshot », qui aurait diffusé du contenu pornographique, rapporte le Mail.

Elle a déclaré à la police qu’elle n’était « pas au courant de la nature exacte du contenu » de l’application, la décrivant comme « érotique » plutôt que pornographique.

Mais, après que des agents aient saisi 48 téraoctets d’images et de vidéos du domicile de la star de Bollywood lors d’une perquisition vendredi, les flics cherchent maintenant à cloner son téléphone et pourraient également l’amener pour un deuxième interrogatoire, rapporte le Times of India.

Ils enquêtent également pour savoir si Shilpa a bénéficié des liens présumés de son mari avec le secteur du cinéma porno dans le cadre de son poste de directrice de son entreprise, Viaan, dont elle a maintenant démissionné.

Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire car il semble être le principal conspirateur. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. commissaire de police de Bombay

Une enquête a été ouverte le 3 février après qu’une femme a approché des flics et s’est plainte d’avoir été forcée de faire un film porno après s’être fait promettre un travail d’actrice, selon le Press Trust of India.

La société cinématographique aurait été créée par Kundra et son frère et enregistrée au Royaume-Uni pour échapper aux cyber-lois indiennes.

Onze arrestations ont été effectuées à ce jour dans le cadre de l’enquête.

« Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », a déclaré le commissaire de police de Mumbai dans un communiqué la semaine dernière.

Les vidéos auraient été tournées dans des maisons et des hôtels loués à Mumbai, puis envoyées au Royaume-Uni à l’aide de WeTransfer et diffusées sur des applications mobiles payantes.

Les modèles ont été courtisés avec des promesses d’offres de films et « forcés » de tourner des scènes nues pour des films porno, selon les rapports.

‘OBSCÈNE’

Kundra, qui vit à Mumbai avec sa femme et ses deux enfants, fait face à des accusations de tricherie et de « publicités et affichages obscènes et indécents ».

La publication ou la transmission de matériel « obscène », y compris de la pornographie, est illégale en Inde et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison.

Le mannequin et actrice Poonam Pandey avait auparavant déposé une plainte contre Kundra et son associé devant la Haute Cour de Bombay après avoir affirmé que la société de Kundra avait abusé de ses photographies.

Kundra a rejeté les allégations portées contre lui et a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec cela.

Shilpa – l’une des stars les plus profilées et photographiées de Bollywood – a épousé Kundra en 2009.

Elle est devenue célèbre au Royaume-Uni en 2007 lorsqu’elle a remporté la cinquième série de la série de télé-réalité Celebrity Big Brother – au cours de laquelle elle s’est retrouvée prise dans une rangée de courses impliquant Jade Goody, Jo O’Meara et Danielle Lloyd.

Les téléspectateurs ont été indignés après que la mère de Jade, Jackiey, ait mal prononcé le nom de l’actrice comme « Shiwpa » – tandis que les autres se sont moqués de son accent indien et l’ont appelée « l’Indienne ».

La ligne de course a suscité plus de 54 000 plaintes de téléspectateurs concernant le traitement de Shilpa dans la maison ainsi que l’indignation internationale.

Cela a conduit à l’expulsion de Jade et à un silence total en quittant la maison après que Big Brother a pris la décision sans précédent de ne pas avoir de public en direct qui l’attendait.

Shilpa a remporté l’émission avec 63% des voix finales, suivie de près par le finaliste Jermaine Jackson et l’acteur Dirk Benedict à la troisième place.

Le scandale a incité l’émission à cesser de diffuser jusqu’en 2010 après que l’Ofcom a statué que Channel 4 avait enfreint son code de conduite pour avoir diffusé les commentaires racistes présumés.

L’homme d’affaires Kundra a été arrêté la semaine dernière pour ses liens présumés avec des films pornographiques illégaux Crédit : AFP

Pendant la guerre des mots, Shetty a dit à son mari qu’il avait «ruiné leur famille» Crédit : Getty

Chopra prétend qu’elle a eu peur quand Kundra l’a embrassée avec persistance Crédit : AFP