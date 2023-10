Le mari de Sana Khan perd son calme alors que les paparazzi tentent de cliquer sur les photos de leur bébé [Watch]

Sana Khan et son mari Anas SayedLa vidéo de l’aéroport est devenue virale où l’on voit le mari de l’ex-actrice perdre son calme face aux paparazzi après qu’ils ont essayé de cliquer sur les photos de leur petit garçon de 3 mois. Le couple a été vu en train de poser joyeusement et de sourire aux paparazzi, mais au moment où les photographes ont essayé de cliquer sur le bébé qui était dans la poussette, Anas s’est précipité pour couvrir le visage du bébé avec la housse de la poussette et leur a sévèrement averti de ne pas le faire. pour cliquer sur la photo du bébé. Les internautes ont réagi de manière drastique à son comportement, mentionnant que la tendance actuelle est de cacher le visage du bébé aux médias mais d’utiliser l’attention pour eux-mêmes. À l’ère actuelle des médias sociaux, il est en effet difficile pour les célébrités de garder leur vie personnelle à l’abri des regards du public.

Regardez la vidéo du mari de Sana Khan réagissant avec colère contre les papz pour avoir cliqué sur les photos de leur petit garçon à l’aéroport.

Sana Khan a accueilli son petit garçon le 5 juin et l’a annoncé sur sa page de réseaux sociaux avec un adorable message.

Sana partage souvent des aperçus de sa vie personnelle et, tout en embrassant la maternité, elle a même partagé avec plaisir des détails sur sa grossesse et les défis auxquels elle a été confrontée.

La vidéo virale de Sana Khan

Sana Khan avait attiré beaucoup d’attention l’année dernière après que la vidéo de l’ex-actrice soit devenue virale, où on la voyait avoir du mal à marcher avec son baby bump adulte tandis que son mari Anas était vu lui traînant la main et la faisant marcher plus vite. Cependant, Sana en a parlé après que la nouvelle se soit répandue comme une traînée de poudre sur Internet selon laquelle la vidéo racontait une fausse histoire, mais le fait était que son mari essayait de l’aider à marcher car elle avait extrêmement chaud et que son chauffeur était un peu en retard. récupérer leur voiture. Cet incident s’est produit lors de la fête Iftaar de Baba Siddiqui l’année dernière.