Le mari de Ruby Franke, Kevin, ne « pointera pas du doigt » suite aux accusations de maltraitance d’enfants, déclare son avocat

L’ex-mari de Ruby Frankele YouTuber de l’Utah arrêté pour maltraitance sur enfants, refuse de « jeter de la boue et de pointer du doigt » suite aux accusations selon lesquelles il aurait pu sauver ses enfants, a déclaré son avocat.

Kevin Franke et Ruby Franke sont les parents de six enfants, qui figuraient sur l’ancienne chaîne YouTube de leur mère « 8 Passengers » depuis 2015. Le compte, suivi par des millions de personnes, était controversé en raison des punitions intransigeantes de Ruby. Depuis, il a été démonté.

« 8 Passagers » et la parentalité de Ruby Franke

La maman de l’Utah a partagé sur sa chaîne que ses punitions incluaient le refus de nourriture et d’espace personnel à ses enfants, les forçant à faire des pompes et à sécher l’école pour nettoyer le sol lorsqu’ils se comportaient mal. Un jour, elle a refusé les cadeaux de Noël à ses deux plus jeunes enfants et a emporté le lit de son fils aîné pendant sept mois, actions qu’elle a librement partagées sur sa propre chaîne vidéo.

En août, Ruby Franke a été arrêtée et inculpée de six chefs de maltraitance aggravée sur enfant. Son partenaire commercial Jodi Hildebrandt, une conseillère en santé mentale qui a enregistré des vidéos parentales aux côtés de Ruby, a également été arrêtée et inculpée.

La semaine dernière, les sœurs de Ruby Julie Griffiths Deru et Bonnie Hoellein ont publié des vidéos YouTube déclarant qu’ils n’étaient pas au courant du comportement de leur sœur, car elle avait coupé tout contact avec sa famille.

Hoellein a également affirmé que Kevin était responsable de la protection de sa famille.

« C’était le travail de Kevin de vérifier les choses et il ne l’a pas fait », a-t-elle déclaré dans sa vidéo.

Ruby et Kevin Franke se sont séparés, selon l’avocat

L’avocat de Kevin, Randy Kester, raconte AUJOURD’HUI.com que Kevin et Ruby sont séparés « sur directive de Ruby » depuis environ 13 mois.

« Kevin ne voulait pas être séparé », explique Kester. « Il voulait résoudre les problèmes en tant que famille. Il n’y a jamais eu de décret formel et écrit d’entretien séparé ou d’accord de séparation. La séparation était selon les conditions proscrites par Ruby et Jodi Hildebrandt.

[Kevin] fait un effort pour reconstruire et combler ces relations plutôt que de jeter de la boue et de pointer du doigt. À ce stade, il se concentre sur ce qui est le mieux pour ses enfants, même si cela implique une certaine introspection. -L’avocat de Kevin Franke, Randy Kester

Kester a répondu aux affirmations de Hoellein concernant Kevin.

« Je pense qu’elle admet qu’elle aussi était à l’écart et qu’elle n’avait eu aucun contact avec les enfants elle-même… Cependant, Kevin est plus intéressé à tendre la main à ses enfants, à sa famille et à ses amis pour guérir le traumatisme passé. et des événements. »

Kester a déclaré à TODAY.com : « (Kevin) s’efforce de reconstruire et de combler ces relations plutôt que de jeter de la boue et de pointer du doigt. À ce stade, il se concentre sur ce qui est le mieux pour ses enfants, même si cela implique une certaine introspection. Cependant, aucun de ces processus ne créera davantage de distance entre lui et sa famille, y compris sa famille élargie. Il souhaite bonne chance à Bonnie et à sa famille alors que nous parcourons tous ce chemin de guérison.

Dans des images précédentes publiées par « 8 Passengers », Kevin semble soutenir la décision d’envoyer leur fils, alors âgé de 14 ans, au programme de thérapie en milieu sauvage de la Fondation Anasazi, un « programme de soins de santé comportementaux en plein air » pour les jeunes aux prises avec le « défi » et d’autres comportements. problèmes.

« (Ce) que beaucoup d’entre vous critiquent ou qualifient d’abus sont en fait des choses que les professionnels de la santé mentale nous ont conseillées », a déclaré Kevin dans la vidéo.

Arrestation de Ruby Franke et Jodi Hildebrandt

Le mois dernier, le département de la sécurité publique de Santa Clara-Ivins annoncé dans un communiqué de presse, deux enfants mineurs ont été retrouvés « émaciés et malnutris, avec des plaies ouvertes et du ruban adhésif autour des extrémités ». Un enfant réclamait de la nourriture et de l’eau et a été hospitalisé dans un état « grave », a indiqué la police. La police a déclaré avoir trouvé un deuxième enfant « dans un état physique similaire de malnutrition » dans un autre foyer qui a également été hospitalisé.

Quatre autres enfants ont été pris en charge par le Département des services à l’enfance et à la famille, selon le communiqué.

Ruby a été arrêtée en lien avec le traitement des enfants, avec sa partenaire commerciale Jodi Hildebrandt, une conseillère en santé mentale qui a enregistré des vidéos parentales aux côtés de Ruby pour l’ancienne chaîne YouTube ConneXions.

Chaque femme a été inculpée de six chefs de maltraitance aggravée sur enfant.

Ruby Franke, à droite, et sa partenaire commerciale, Jodi Hildebrandt, dans une vidéo Instagram publiée sur leur compte @moms_of_truth. @moms_of_truth via Instagram

Kester a récemment déclaré Droit et criminalité, un réseau multimédia, que le père a été « absolument choqué » par les allégations de maltraitance d’enfants. Il a dit que Kevin n’avait pas du tout vu ses enfants récemment, car Ruby voulait se séparer pendant qu’ils travaillaient sur leur mariage.

Kester a déclaré au média que Ruby avait assuré à Kevin que leurs enfants étaient heureux en son absence.

Selon Kester, Kevin « n’a jamais eu de raison de croire que ses enfants étaient maltraités », a-t-il déclaré au média.

Kester a déclaré dans cette interview : « S’il avait eu la moindre idée que ses enfants étaient maltraités et que cette séparation n’avait d’autre but que de trouver un moyen entre lui et Ruby de réunir leur famille, il l’aurait été. là-bas dans deux secondes.

« La violence physique n’a jamais fait partie de leur famille », a déclaré Kester à Law & Crime.