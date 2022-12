Le mari de RHOM Lisa Hochstein dit qu’il sera bientôt célibataire sur Hot Mic – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michele Eve Sandberg/Shutterstock

Bravo la personnalité Andy Cohen54 ans, a révélé un moment de micro chaud choquant mettant en vedette Vraies femmes au foyer de Miami étoile, Lisa Hochsteinle mari de, Lennypendant le mardi WWHL. Bien que la saison 5 de l’émission ne soit pas diffusée sur Peacock avant le 8 décembre, le thé est déjà brûlant ! “Dans quelques mois, je serai peut-être célibataire aussi”, dit Lenny à son nouveau copain célibataire, Vitodans l’agrafe.

#RHOM Aperçu de la saison 5 : Lenny Hochstein a été surpris par un micro chaud disant qu’il serait bientôt célibataire 🤡 pic.twitter.com/p688CMgD3Z – Reines de Bravo (@queensofbravo) 7 décembre 2022

Le commentaire du chirurgien plasticien est venu après que Vito lui ait dit : “Après ces dernières semaines, je suis officiellement célibataire.” Après que le micro de Lenny ait capté sa seule remarque, son ami lui a également demandé si lui et Lisa avaient eu des problèmes. “Je viens d’entendre qu’il y avait des problèmes, mais rien de spécifique”, a déclaré Vito, auquel Lenny a répondu: “Ouais, c’est toujours la même chose.” L’homme de 56 ans a ensuite expliqué un peu ce qu’il voulait dire par là. “Vous savez, ‘Je fais tout ce que je veux quand je veux, et tu restes à la maison, tu vas travailler et tu reviens'”, a-t-il dit à propos de la mentalité de son ex-femme.

Son pote lui a également demandé s’ils avaient souvent “discuté” de se séparer, ce à quoi Lenny a répondu : “Tout le temps”. Vito a dit plus tard au médecin qu’il “ne voulait pas” voir Lisa et lui vivre une séparation, mais Lenny pensait le contraire. “Oui”, a-t-il révélé. Bien qu’il ne soit pas choquant que le duo se sépare, comme nous le savons depuis mai, ce fut un choc pour WWHL téléspectateurs de l’entendre sur un micro chaud. Actrices Casey Wilson et Danielle Schneider, qui étaient invités à l’émission d’Andy ce soir-là, ont également été stupéfaits. “Nous avons besoin d’un moment pour traiter”, a déclaré Danielle à l’animateur de télévision.

Plus tôt cette année, Lenny a demandé le divorce de la star de télé-réalité de 40 ans après 12 ans de mariage, par Page 6. En outre, il a cité des «différences irréconciliables» comme principale raison de la scission. Les documents judiciaires que le média a obtenus ont également montré que Lenny estimait que «le mariage est irrémédiablement rompu et qu’il n’y a aucun espoir actuel d’une réconciliation significative». Les documents indiquaient également que Lenny et Lisa avaient convenu de “dissoudre leur mariage il y a au moins un mois”. Et avant le dépôt officiel, Lenny a dit Page 6 qu’il avait ce plan en marche.

“Lisa et moi allons divorcer”, a-t-il déclaré au point de vente via un appel téléphonique. “Il y a quelques semaines, j’ai nié cela parce que je fais de mon mieux pour protéger ma famille pendant ce processus. C’est une période très difficile, et je demanderais un peu d’intimité afin que nous puissions mieux prendre soin de nos enfants qui signifient le monde pour nous. Au cours de l’interview, Lenny a également révélé qu’il sortait avec un mannequin Catherine Mazepa, mais a affirmé que la romance n’avait commencé qu’après la décision de se séparer de Lisa. “Rien de tout cela ne s’est produit avant que la décision de divorcer n’ait été prise”, a ajouté Lenny. La beauté blonde et Lenny se sont mariés en 2009 et partagent deux enfants : fils Logan6 ans et sa fille Elle2.

