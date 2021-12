Le mari de Reese Witherspoon : tout ce qu’il faut savoir sur Jim Toth, plus son précédent mariage avec Ryan Phillippe

Reese Witherspoon est mariée à son deuxième mari, Jim Toth, depuis plus de 10 ans. Apprenez-en plus sur le mari et l’ex actuels de l’actrice oscarisée ici !

Reese Witherspoon a une vie si bénie – et ce n’est pas seulement à cause de son incroyable carrière ! L’actrice de 45 ans est la fière épouse de Jim Toth, 51. Elle a épousé l’agent artistique il y a plus de dix ans, et ils sont toujours aussi forts aujourd’hui. Avant Jim, Reese était mariée à l’acteur Philippe Philippe, 47. Les deux mariages de Reese ont conduit à la naissance de ses trois enfants : Philippe Philippe, 22, le diacre Philippe, 18 ans et Tennessee Toth, 9. Ci-dessous, apprenez-en plus sur Jim et Ryan et leurs mariages respectifs avec la seule et unique Reese Witherspoon.

Philippe Philippe

Reese a rencontré son premier mari lors de sa fête de 21e anniversaire en mars 1997. « J’ai fait planter sa fête », a déclaré Ryan L’appel du matin en 1999. « J’y suis allé avec un ami parce que je savais qu’il y aurait de la nourriture et des boissons gratuites. J’étais juste assis dans un coin en train de marteler les boissons quand quelqu’un s’est approché et m’a présenté Reese. Reese, quant à lui, a dit Jeanne magazine l’année suivant la fête : « Je ne sais pas ce qui m’a pris, peut-être les sept aigres Midori, mais je lui ai dit : ‘Je pense que tu es mon cadeau d’anniversaire.’ Il pensait que c’était si flatteur, et maintenant que j’y pense… comme c’est embarrassant ! »

Reese et Ryan réunis pour filmer la comédie romantique pour adolescents de 1999 Intentions cruelles, dans laquelle ils ont joué aux côtés Sarah Michelle Gellar, Selma Blair, et Josué Jackson. Ils sont tombés amoureux sur le tournage et se sont fiancés en décembre 1998. Six mois plus tard, le 5 juin 1999, Reese et Ryan se sont mariés à Old Wide Awake Plantation à Hollywood, en Caroline du Sud. À l’époque, Reese était enceinte d’environ six mois de leur fille Ava, née le 9 septembre 1999. Leur fils Deacon est arrivé le 23 octobre 2003.

En octobre 2006, Reese et Ryan ont annoncé qu’ils se séparaient après 7 ans de mariage. Ce novembre, le Marcher sur la ligne l’actrice a demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables. Ils ont accepté la garde légale et physique conjointe de leurs deux enfants. Des années après la séparation, Ryan a dit Larry King qu’il pense que son âge et celui de Reese ont joué un rôle dans la fin de leur mariage. « Quand nous nous sommes réunis, nous étions si jeunes », a déclaré Ryan en 2015. « Je pense que cela peut créer des problèmes avec deux personnes dans cette industrie car il y a tellement de bruit qui va avec. » Depuis leur séparation, Reese et Ryan sont restés en bons termes tout en coparentant Ava et Deacon. En octobre 2021, les célèbres ex se sont réunis pour célébrer le 18e anniversaire de Deacon.

Jim Toth

Reese aurait commencé à sortir avec son deuxième mari en février 2010, environ quatre ans après sa séparation de Ryan. le De gros petits mensonges star a rencontré Jim en tant que client de Creative Artists Agency, où il est co-responsable des talents cinématographiques. Ils se sont mariés le 26 mars 2011 à Ojai, en Californie, au ranch de Reese, qu’elle a depuis vendu. Après le mariage, Jim est instantanément devenu un beau-père aimant pour Ava et Deacon. « J’ai eu de la chance. J’ai fait. J’ai eu beaucoup de chance. Il est si merveilleux avec les enfants. Je suis très bénie », a-t-elle dit Marie Claire en septembre 2011. « Un de mes proches a dit un jour : ‘Oh, aucun homme n’acceptera jamais vos enfants.’ Et je pensais juste que c’était la chose la plus horrible que quelqu’un m’ait jamais dite de toute ma vie. Et jusqu’à ce que je me remarie, je ne pense pas avoir réalisé à quel point j’étais stressé. Je me sens tellement soulagé. Je ne pense pas avoir réalisé à quel point j’étais stressé d’être un parent célibataire. C’était vraiment très stressant. Ce n’est facile pour personne. C’est vraiment traumatisant.

Reese et Jim ont accueilli leur premier enfant ensemble, leur fils Tennessee, le 27 septembre 2012. L’année suivante, le couple a fait la une des journaux lorsqu’ils ont été arrêtés à Atlanta. Reese a été accusé de conduite désordonnée, tandis que Jim a été accusé de conduite avec facultés affaiblies. Elle a plaidé non-contestation et a dû payer une amende. Jim a plaidé coupable et a été condamné à des travaux d’intérêt général, à un an de probation et à un programme d’éducation à l’alcool.

La romance de Reese et Jim est vraiment devenue quelque chose de spécial. Le couple a voyagé ensemble et passe des moments privilégiés à la fois en couple et avec Ava, Deacon et Tennessee. En mars 2021, Reese a célébré les 10 ans de mariage du couple en partageant une photo de mariage et un doux message à son mari. « Avec le recul, je ne peux pas croire que cela soit allé si vite ! Je suppose que c’est comme ça que ça se passe avec 3 enfants, Big LOVE, beaucoup de rires, des voyages ininterrompus, tant de chiens et des aventures amusantes… découvrir ce monde fou ensemble », a écrit l’actrice. « Encore plus de jours au soleil ! Je vous ️, JT.