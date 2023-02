Le mari de Rakhi Sawant, Adil Khan Durrani, ARRÊTÉ après sa plainte à la police ; vérifier tous les détails

Le mari de l’actrice populaire Rakhi Sawant, Adil Khan Durrani, a été arrêté après que la diva a porté plainte contre lui au poste de police d’Oshiwara à Mumbai. Rakhi a accusé son mari d’avoir une liaison extraconjugale. La reine du drame Rakhi a également allégué que sa mère était décédée à cause de lui et qu’il n’avait pas payé l’opération de sa mère. Rakhi a déclaré qu’elle avait donné à Adil un chèque de Rs 10 lakh avant son départ pour Bigg Boss Marathi 4.

Lundi, Rakhi s’est rendue au poste de police d’Oshiwara à Mumbai pour déposer une plainte contre Adil et a déclaré qu’elle avait pris les clés de sa maison et avait également refusé de les rendre. Elle a dit aux papas qu’Adil avait décidé de rester avec sa petite amie Tanu et l’avait accusé de l’avoir torturée. Elle a même dit qu’Adil avait plusieurs affaires pénales enregistrées contre lui.

Rakhi a fait la une des journaux pour son mariage mouvementé avec son mari Adil. Le couple a gagné en notoriété après que les photos de leur cérémonie nikaah soient devenues virales sur les réseaux sociaux. Rakhi est tombée en panne après avoir affirmé qu’Adil la trompait et l’utilisait pour devenir célèbre. Elle l’a même accusé d’autres allégations et a choqué ses fans.

Un regard sur la vidéo de Rakhi Sawant –

Récemment, Rakhi et Adil ont été aperçus en train de dîner ensemble et les deux se nourrissaient. Les internautes semblaient confus. L’un d’eux a écrit : ‘Meri samajh se bahar hai yeh dono ka matière dimaag ki dhajjiyaan ud chuki hai. Samajh mei nahi aa Raha hai ho kya raha hai. Veuillez vivre en paix les uns avec les autres. Tandis qu’un autre a commenté en disant: ‘Qu’est-ce que tu fais même Rakhi? Il suffit d’arrêter et de le laisser aller où il veut, être célibataire vaut mieux arrêter de se gâter la tête ».