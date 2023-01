Le “mari” de Rakhi Sawant, Adil Durrani, fait demi-tour en partageant des photos de mariage, dit “n’a jamais dit que je n’étais pas marié”

Le drame à bascule du supposé mariage de Rakhi Sawant refuse de se terminer. Après une journée de secret et de démentis, Rakhi avait confirmé qu’elle s’était effectivement mariée avec son petit ami Adil Durrani, seulement pour qu’il le nie. Cela a provoqué une réponse de colère de Rakhi. Maintenant, non seulement Adil a admis qu’il s’était marié, mais il dit qu’il ne l’a jamais nié en premier lieu.

Lundi matin, Adil s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de lui et de Rakhi après leur mariage où les deux avaient des guirlandes autour du cou. Il a écrit à côté: “Alors voici une annonce enfin, je n’ai jamais dit que je ne suis pas marié avec toi Rakhi. Je devais juste gérer peu de choses, donc je devais être tranquille, une vie conjugale heureuse pour nous Rakhi (pappudi). Commentant la photo, Rakhi a écrit : Merci beaucoup beaucoup d’amour.





Le drame a commencé la semaine dernière. Mardi, des photos sont apparues montrant Rakhi Sawant et Adil au bureau d’un registraire et tenant un certificat de mariage. Le lendemain, un rapport de TellyChakkar a déclaré qu’Adil avait nié avoir épousé Rakhi. Quelques heures plus tard, Rakhi a partagé des photos du mariage et a déclaré qu’elle était effectivement mariée.

Samedi soir, un compte de paparazzo a partagé une vidéo de Rakhi disant aux papas que sa mère est hospitalisée et ne sait pas comment gérer tout cela. Rakhi a dit à paps que sa mère était incapable de la reconnaître car elle souffrait d’une tumeur au cerveau.

L’avocat de Rakhi avait également accusé Adil d’avoir trompé leur client. S’adressant à Telly Masala, elle avait déclaré: «Pour autant que je sache, Adil a trompé Rakhi lorsqu’elle était à l’intérieur de la maison de Bigg Boss. Après quoi, ils ont eu une conversation car Rakhi a estimé que c’était le bon moment pour révéler qu’ils étaient mariés. Rakhi est apparu pour la dernière fois sur Bigg Boss Marathi, qui s’est terminé récemment.