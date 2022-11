Le mari de Priyanka Chopra, Nick Jonas, énumère les symptômes qu’il a ressentis avant de recevoir un diagnostic de diabète de type 1 [Watch Video]

Nick Jonas est atteint de diabète de type 1 depuis l’âge de 13 ans. Le mari de Priyanka Chopra, Nick, a parlé des signes et des symptômes qu’il avait avant d’être diagnostiqué avec le diabète. Le chanteur mondial s’est rendu sur son compte Instagram pour publier un clip informatif. Regardez toute la vidéo liée au même droit. Il a été salué par ses fans et la vidéo est devenue virale en un rien de temps sur les réseaux sociaux. Certains d’entre eux dans la section des commentaires ont également remercié Jonas d’avoir partagé la vidéo informative. Ils ont parlé de leur expérience avec le diabète de type 1. Comme on le voit dans le clip, Nick a parlé des signes courants auxquels il avait été confronté avant de recevoir un diagnostic de diabète.