Le mari de Pink souffre d’un dysfonctionnement de sa garde-robe avant les AMA en raison d’un « butin » – Hollywood Life

Appelez cela un « catastrophe ». Avant de Rose et sa famille se sont rendus au Microsoft Theatre de Los Angeles pour les American Music Awards 2022, la chanteuse «Never Gonna Not Dance Again» a publié une vidéo révélatrice sur son Instagram. “Je vous ai dit les gars que M. [Carey] Cerf a un butin juteux », a déclaré Pink, 43 ans, à ses abonnés avant de tourner la caméra vers elle et les enfants de Carey, Saule Sauge Hart et Jameson Hart. “Qu’est-ce qui vient d’arriver à papa ?” Pink a demandé à Willow, 11 ans, qui a haussé les épaules. Jameson, bientôt 6 ans, haussa les épaules. Apparemment, le butin de Carey était trop juteux pour son pantalon.

“Il a déchiré son pantalon !” dit Pink avant de vérifier si son mari allait bien. « Carey, ça va ? Qu’est-il arrivé?” Carey, 47 ans, a déclaré que “le cul a explosé de mon pantalon”, en riant du dysfonctionnement de la garde-robe d’avant le spectacle. L’ancien champion de motocross est sorti de la salle de bain dans ce qui semblait être son short. Heureusement, une paire de rechange a été trouvée, ou la déchirure a été réparée pour que Carey rejoigne Pink et leurs enfants sur le tapis rouge de l’AMA.

Pink doit interpréter son nouveau single aux AMA et rendre hommage au regretté Olivia Newton-John. La Graisse icône et superstar de la musique est décédée en août à l’âge de 73 ans après une bataille d’un an contre le cancer du sein. “Elle était une icône absolue, et aussi, elle était un être humain merveilleux. J’ai adoré sa voix. Ma fille vient de finir de faire Grease dans sa production théâtrale, et elle m’a en fait aidé à apprendre la chanson », a déclaré Pink. Divertissement ce soir avant le spectacle. La déclaration reflétait l’hommage rendu par Pink après la mort d’Olivia.

“Je l’ai rencontrée peut-être trois fois – et c’était un ange absolu. L’un des êtres humains les plus adorables et les plus gentils que j’aie jamais rencontrés”, a-t-elle écrit sur Instagram tout en partageant une photo en noir et blanc d’elle aux côtés d’Olivia. « La gentillesse personnifiée. Puisse-t-elle reposer en paix et que sa famille soit tenue dans l’amour et la lumière pendant cette période difficile.

La performance de Pink fait suite à l’annonce de son neuvième album studio, Chute de confiance. L’album est prévu pour une date de sortie le 17 février sur RCA Records, marquant son premier LP depuis 2019. Fait mal 2 humains. Pink se lancera également dans le Tournée du Carnaval d’été 2023donnant le coup d’envoi de l’étape nord-américaine à Toronto le 24 juillet. La tournée se déroulera dans des stades à travers l’Amérique du Nord, et Pink sera rejoint par Brandi Carlile et, Pat Benatar et Neil Giraldo à certaines dates, avec Grouplove et KidCutUp support à toutes les dates.