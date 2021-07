Le mari de Pelosi engrange 5 millions de dollars de bénéfices après avoir acheté 11 millions de dollars dans de grandes actions technologiques alors que les critiques accusent quelques « délits d’initiés »

Le mari de NANCY Pelosi a réalisé un bénéfice de 5 millions de dollars après avoir acheté des actions technologiques en mai au milieu d’accusations de délit d’initié.

L’époux du capital-risqueur du président de la Chambre, Paul, a fait le pas alors que la chambre de sa femme s’efforce apparemment d’adopter une série de projets de loi pour freiner Big Tech.

Le mari de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a acheté plus de 11 millions de dollars d’actions technologiques majeures en mai et juin, ce qui lui a rapidement rapporté plus de 5 millions de dollars de bénéfices. Crédit : Getty

Il a pris les devants alors que la chambre de sa femme s’efforce apparemment d’adopter une série de projets de loi contrôlant Big Tech. Crédit : Getty

Le projet de loi antitrust a été présenté comme une incitation du gouvernement à freiner le « pouvoir non réglementé » des grandes entreprises technologiques Google, Amazon, Apple et Facebook.

Mais la réaction du marché au panel judiciaire approuvant la législation a été en sourdine.

En fait, les actions des grandes entreprises technologiques ont augmenté après que les investisseurs ont découvert que la proposition de House ne constituait pas une menace réelle pour les grandes technologies.

Pendant ce temps, un rapport de divulgation financière signé par le président de la Chambre vendredi dernier, a révélé que M. Pelosi avait exercé 40 options d’achat pour acquérir 4 000 actions d’Alphabet, qui est la société mère de Google, à un prix d’exercice de 1 200 $,

L’exercice d’une option d’achat permet aux investisseurs d’acheter une action à une date ultérieure à un prix prédéterminé après qu’un individu ait spéculé que la valeur serait à l’avance.

Les options d’achat de Pelosi sur Alphabet, évaluées à 1 200 $ l’action, devaient expirer le jour où il les a vendues, alors que la société était évaluée à 2 500 $ l’action.

M. Pelosi a gagné 4,8 millions de dollars à la suite de la transaction, bien que ses rendements aient augmenté depuis la transaction du 18 juin pour atteindre 5,3 millions de dollars.

Le rapport de divulgation a également révélé que son mari avait acheté 20 options d’achat pour Amazon à un prix d’exercice de 3 000 $ l’action, ainsi que 50 options d’achat pour Apple pour 100 $ l’action, bien qu’il n’ait pas déclaré avoir exercé ces transactions.

Paul Pelosi est un investisseur en capital-risque avec une valeur nette évaluée à plus de 100 millions de dollars, Crédit : Getty

Forbes demande: « Paul… a-t-il profité du sabordage de l’initié Beltway en juin pour gagner environ 5 millions de dollars sur des contrats d’options liés aux actions d’Alphabet? »

Mais selon l’ancienne représentante Jill Long Thompson, D-Ind. M. Pelosi n’a enfreint la loi STOCK que s’il a agi sur la base d’informations non publiques, ce qui semble peu probable,

Un porte-parole de Pelosi, Drew Hamill, a nié tout acte répréhensible de la part de l’orateur, affirmant qu’elle « n’a aucune implication ou connaissance préalable de ces transactions » et « ne possède aucune action », rapporte le New York Post.

Les transactions de M. Pelosi ne sont pas non plus soupçonnées de violer la loi STOCK, qui interdit aux législateurs et au personnel de Capitol Hill de se livrer à des délits d’initiés.

Quelques jours seulement après avoir décidé de parier sur Big Tech, la Chambre a proposé cinq projets de loi antitrust qui freineraient la Silicon Valley.

Les projets de loi, qui bénéficiaient d’un soutien bipartite au sein du comité judiciaire de la Chambre, font face à des montées en flèche à la fois à la Chambre et au Sénat, où l’obstruction législative nécessite 60 voix.

Mais Mme Pelosi a maintenu son soutien aux projets de loi, a déclaré lors d’une conférence de presse à la fin du mois dernier.

Elle a déclaré aux journalistes : « Il y a eu des inquiétudes des deux côtés de l’allée concernant la consolidation du pouvoir des entreprises technologiques.

« Et ceux-ci – cette législation est une tentative de remédier à cela dans l’intérêt de l’équité, dans l’intérêt de la concurrence, dans l’intérêt de répondre aux besoins des personnes – dont la vie privée, les données et tout le reste sont à la merci de ces entreprises technologiques . »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait parlé avec le PDG d’Apple, Tim Cook, des préoccupations de Big Tech au sujet de la législation, Pelosi a déclaré avoir dit au directeur technique : « Si vous avez une préoccupation de fond, exprimez-la pendant que le Congrès fait sa volonté. »

« C’est ma conversation avec Tim.

« Le Congrès fera sa volonté. Ils auront le balisage en commission. Nous irons à [the House] Des règles [Committee. »

She added: « If [these companies] ont des préoccupations de fond, et… ils ont des membres qui ont voté avec eux à ce sujet, ils peuvent présenter ce qu’ils veulent présenter.

« Mais nous n’allons pas ignorer cette consolidation qui s’est produite et l’inquiétude qui existe des deux côtés de l’allée. »