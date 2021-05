La pin-up de Sports Illustrated VanZant a été vaincue par Hart après cinq rounds furieux lors de ses débuts en février avec la ligue de combat parvenue Bare Knuckle Fighting Championship dans le cadre de leur événement KnuckleMania – mais malgré ses débuts infructueux, Vanderford dit que son autre moitié est prête à réussir dans son nouveau sport de choix.

« Cela ressemblait honnêtement à un combat de MMA« Vanderford, poids welter Bellator invaincu, a déclaré à MMA Fighting le premier combat de VanZant avec l’organisation.

« Bien sûr, il y a un peu plus en jeu avec les dégâts et c’est une nouvelle entreprise, et ainsi de suite. J’étais extrêmement fier, en particulier lors de son dernier round, je pensais qu’elle l’avait vraiment allumé et que cela montrait en quelque sorte ce qu’elle pouvait avancer et faire dans les combats à venir.

« Plus que tout, son esprit n’était pas brisé. Nous en avons tiré des leçons et il y avait certainement une courbe d’apprentissage.

« L’un des plus grands avantages de bare knuckle est simplement l’expérience, y aller et le faire parce que c’est différent de ce à quoi nous nous sommes habitués …

« Mais je suis vraiment confiant, excité pour son prochain combat et j’étais extrêmement fier. «

VanZant est actuellement lié à un combat de juin ou de juillet avec une autre sirène de combat et la récente signature du BKFC, Rachael Ostovich, dans ce qui serait une revanche d’un combat UFC de janvier 2019 entre les deux qui a marqué la victoire finale de VanZant sous la bannière de l’UFC.

Vanderford dit que les leçons apprises lors du premier combat à mains nues de son partenaire lui seront bien utiles lors de futurs concours.

« Bien sûr, nous étions tous les deux déçus [about the result]», A déclaré Vanderford.

« C’était comme si c’était un combat qu’elle pouvait gagner, mais en y entrant, la Grande-Bretagne avait l’expérience sur elle – je pense que c’était son quatrième ou cinquième combat – et c’était juste une grande révélation.

« Même juste les longueurs de rounds étant si courtes, et sachant à quel point nous pourrions mettre la pédale d’accélérateur entre les premières minutes et le reste du combat.

« Mais c’était un peu difficile à regarder, c’est sûr. «

Les rapports faisant suite à la perte de VanZant plus tôt cette année suggéraient que la jeune femme de 27 ans avait brièvement envisagé de prendre sa retraite avant de finalement décider de se concentrer davantage sur sa carrière de combattant – les efforts dont Vanderford dit qu’ils seront évidents la prochaine fois qu’elle mettra les pieds dans le BKFC. bague.

« C’est une combattante, mec», A noté Vanderford. « Elle est dure, malgré ce que beaucoup de gens pensent. Elle est coriace, et c’est la chose la plus importante. Elle est prête à revenir après ça, et elle est excitée pour le prochain combat à coup sûr. «

Vanderford, quant à lui, qui a actuellement une fiche de 10-0 dans sa carrière professionnelle dans les arts martiaux mixtes, est prêt pour un test sévère de ses propres références cette semaine lorsqu’il affrontera le 9-1 Fabian Edwards – frère du prétendant poids welter de l’UFC Leon – au Bellator. L’événement de MMA dans le Connecticut vendredi.

