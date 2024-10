Robert Kagan était furieux que le journal ne soutienne pas Kamala Harris à la présidence des États-Unis

Le rédacteur en chef du Washington Post, Robert Kagan, a démissionné en signe de protestation, après que le journal appartenant au magnat d’Amazon Jeff Bezos ait décidé de renoncer à un soutien présidentiel pour la première fois depuis 1988.

Kagan est le mari de Victoria Nuland, ancienne haute fonctionnaire du Département d’État directement impliquée dans le coup d’État de 2014 en Ukraine, soutenu par les États-Unis. Néoconservateur autoproclamé, Kagan est passé de conseiller en politique étrangère du candidat républicain à la présidentielle John McCain en 2008 à rejoindre les démocrates en 2016 et à soutenir Hillary Clinton.

Vendredi, il a confirmé à NPR et Fox News qu’il avait quitté le Post parce que le journal avait refusé de soutenir la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle, dans sa course contre le candidat républicain et ancien président Donald Trump.

Selon NPR, le texte de l’approbation de Harris avait été rédigé plus tôt ce mois-ci, mais la direction du journal l’a abandonné après examen par Bezos, propriétaire du Post depuis 2013. La réponse du comité de rédaction a été « choqué » et extrêmement négatif, NPR revendiqué.















Bien que celle de Kagan soit la seule démission jusqu’à présent, le Post a fait l’objet d’un torrent de critiques concernant la décision de Bezos. Susan Rice, ancienne conseillère principale du président Barack Obama, dénoncé le mouvement comme « Le mouvement de merde le plus hypocrite d’une publication qui est censée demander des comptes aux personnes au pouvoir. »

« C’est de la lâcheté, un moment d’obscurité qui fera de la démocratie une victime. » Marty Baron, rédacteur en chef du Post pendant la présidence Trump, a déclaré à NPR dans un communiqué, qualifiant le non-soutien de Harris. « un chapitre inquiétant de veulerie dans une institution réputée pour son courage. »

Sous Baron, le Post a remporté plusieurs prix Pulitzer pour ses articles sur la théorie du complot du « Russiagate » et pour avoir blâmé Trump pour les émeutes liées aux élections de 2021 au Capitole des États-Unis.















Kagan a fait valoir que Trump serait un dictateur dangereux et a conseillé à l’actuel président Joe Biden de respecter, d’aimer et d’apprendre du « Blob » de l’establishment de Washington. Il est également connu pour avoir co-écrit le manifeste de 1996 « Vers une politique étrangère néo-reaganienne », plaidant pour que les États-Unis deviennent un pays « une hégémonie mondiale bienveillante ». Son co-auteur, le néoconservateur Bill Kristol, a également rejoint les démocrates en 2016 et est devenu un critique ouvert de Trump.

La décision du Post intervient quelques jours seulement après que le Los Angeles Times a également annoncé qu’il ne soutiendrait pas Harris, après 16 ans de soutien aux démocrates. La responsable de la rédaction, Mariel Garza, a démissionné pour protester contre la décision qu’elle a dit prise par le journal « avoir l’air lâche et hypocrite, peut-être même un peu sexiste et raciste », après avoir passé huit ans « s’en prendre à » Atout.