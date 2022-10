Le mari de Nancy Pelosi, Paul, “violemment attaqué” par un agresseur qui est entré par effraction dans la maison du couple à San Francisco alors que l’enquête s’ouvrait

Le mari de NANCY Pelosi a été hospitalisé après qu’un agresseur est entré par effraction dans leur maison et l’a violemment attaqué.

L’incident violent s’est produit vendredi matin au domicile du couple à San Francisco, a révélé le chef de cabinet adjoint du président de la Chambre, Drew Hammill, dans un communiqué.

Le mari de Nancy Pelosi a été hospitalisé après avoir été violemment battu par un intrus à la maison

Paul Pelosi devrait se rétablir complètement, selon des informations Crédit : Getty Images – Getty

“Tôt ce matin, un agresseur est entré par effraction dans la résidence Pelosi à San Francisco et a violemment agressé M. Pelosi”, indique le communiqué.

“M. Pelosi a été emmené à l’hôpital, où il reçoit d’excellents soins médicaux et devrait se rétablir complètement.”

Le suspect inconnu a été arrêté et la police a lancé une enquête pour déterminer un mobile.

La présidente Pelosi n’était pas chez elle au moment de l’incident.

“Le président et sa famille sont reconnaissants aux premiers intervenants et aux professionnels de la santé impliqués et demandent la confidentialité pour le moment”, a ajouté Hammill.

L’étendue des blessures de Paul est inconnue, mais on s’attend à ce qu’il se rétablisse complètement.

Plus de détails sur l’incident n’étaient pas immédiatement disponibles.

Paul, un homme d’affaires basé dans la région de la baie, est marié à la présidente Pelosi depuis 1963 et a cinq enfants ensemble.

Le couple possède une maison de quatre chambres à San Francisco au milieu de son district du Congrès.

L’attaque survient des mois après que Paul, 82 ans, a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite sous l’influence à la suite de son accident ivre en mai.

Paul a été giflé avec trois ans de probation et a été condamné à suivre un programme de conduite avec facultés affaiblies de trois mois, neuf heures d’un programme de travail judiciaire et à installer un antidémarreur sur sa voiture pendant un an.

Fin mai, Paul a été arrêté pour conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,08 ou plus dans le comté de Napa, en Californie.

Selon des documents judiciaires, Paul – qui conduisait une Porsche – aurait dépassé un panneau d’arrêt et heurté un SUV alors qu’il rentrait chez lui après un dîner dans la nuit du 28 mai.

Les policiers qui ont répondu ont déclaré que l’homme de 82 ans était assis sur le siège conducteur de sa Porsche et semblait ivre.

“Ses yeux semblent rouges / larmoyants, il était instable sur ses pieds, son élocution était brouillée et il avait une forte odeur de boisson alcoolisée émanant de son haleine”, affirme la plainte.

Le conducteur du SUV, identifié uniquement comme John Doe dans les documents judiciaires, a refusé de recevoir des soins médicaux sur les lieux, mais a depuis affirmé qu’il souffrait de “maux de tête” à la suite de la collision.

Le conducteur du SUV a déclaré aux enquêteurs cinq jours après l’accident qu’il souffrait “de douleurs au haut du bras droit, à l’épaule droite et au cou” et qu’il avait du mal à soulever des objets.

Paul a été détenu brièvement dans la prison du comté de Napa avant d’être libéré sous caution.