Le mari de Nancy Pelosi, Paul, attaqué avec un marteau à la maison

C’est là où nous en sommes aujourd’hui dans la culture politique américaine et il est assez facile de ramener ce type de rébellion criminelle à une seule personne…

Le mari de Nancy Pelosi, âgé de 82 ans, Paul Pelosi, a été attaqué et battu avec un marteau par un intrus à l’intérieur de la maison du couple à San Francisco. Selon CNN, l’envahisseur de maison est entré dans la maison des Pelosi tôt vendredi matin et a commencé à crier : « Où est Nancy ?! Où est Nancy ?!” Après avoir pris contact avec le mari de la Présidente, l’agresseur a commencé à le matraquer avec un marteau.

Une mise à jour de NBCNews indique que Paul Pelosi subit actuellement une opération au cerveau à la suite de ses blessures.

L’agresseur a été arrêté et les autorités enquêtent sur le mobile de l’attaque. La police du Capitole des États-Unis travaillera aux côtés du FBI et du SFPD local pour obtenir plus d’informations.

Le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, a publié une déclaration au nom de la famille :

“Le président et sa famille sont reconnaissants aux premiers intervenants et aux professionnels de la santé impliqués et demandent la confidentialité pour le moment”, a déclaré Hammill dans son communiqué.

Pour ceux qui demandent l’évidence, il n’y avait aucun détail de sécurité à la maison parce que la présidente Pelosi n’était pas à la maison à ce moment-là. On rapporte que l’agresseur est entré par la porte de derrière.

Nous aurons plus d’informations sur cette situation au fur et à mesure