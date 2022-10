Le mari de Nancy Pelosi attaqué avec un marteau au domicile du couple à San Francisco

Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, a été attaqué et sévèrement battu par un agresseur avec un marteau qui a fait irruption dans leur maison de San Francisco tôt vendredi, selon des personnes proches de l’enquête.

Pelosi, 82 ans, a subi des blessures contondantes à la tête et au corps, selon deux personnes qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter de l’enquête en cours.

L’agresseur a spécifiquement ciblé la maison, ont déclaré les gens, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair si la résidence était ciblée pour un vol ou pour d’autres raisons.

Pelosi était soigné par des médecins pour des ecchymoses, un gonflement grave et d’autres blessures. Le porte-parole de Nancy Pelosi, Drew Hammill, a déclaré qu’il devait se rétablir complètement.

“La présidente et sa famille sont reconnaissantes aux premiers intervenants et aux professionnels de la santé impliqués et demandent la confidentialité pour le moment”, a déclaré Hammill dans un communiqué.

Nancy Pelosi était avec son détail protecteur à Washington au moment où son mari a été attaqué.

Des agents du FBI travaillent à l’extérieur du domicile de San Francisco de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, où son mari, Paul, a été agressé après un cambriolage. (Carlos Barria/Reuters)

La police du Capitole, chargée de protéger les dirigeants du Congrès, a déclaré que le FBI et la police de San Francisco enquêtaient également. Le suspect est sous la garde de la police de San Francisco.

Le président américain Joe Biden a appelé le président de la Chambre pour lui offrir sympathie et soutien, a déclaré la Maison Blanche.

“Le président prie pour Paul Pelosi et pour toute la famille de la présidente Pelosi. Ce matin, il a appelé la présidente Pelosi pour exprimer son soutien après cette horrible attaque. Il est également très heureux qu’un rétablissement complet soit attendu”, indique le communiqué.

Les républicains de l’autre côté de l’allée ont également exprimé leur choc et envoyé leurs meilleurs vœux.

“Nous avons assisté à de nombreux événements avec les Pelosis au cours des deux dernières décennies et nous avons eu de nombreuses occasions de parler de nos deux familles et des défis de faire partie d’une famille politique. En pensant à la famille Pelosi aujourd’hui”, a tweeté Le sénateur républicain Roy Blunt du Missouri.

Les menaces des législateurs se multiplient

L’attaque soulève des questions sur la sécurité de personnalités publiques éminentes et de leurs familles, car les menaces contre les législateurs sont à un niveau record près de deux ans après l’insurrection meurtrière du Capitole.

En 2021, la police du Capitole a enquêté sur environ 9 600 menaces proférées contre des membres du Congrès, et des membres ont été violemment attaqués ces dernières années. Les membres du Congrès ont reçu des dollars supplémentaires pour la sécurité de leur domicile, mais certains ont réclamé plus de protection car les gens se sont présentés chez eux et les membres ont reçu un nombre croissant de communications menaçantes.

La politique passionnée du pays s’est transformée en menaces dans certains cas, y compris pour les responsables électoraux et les bénévoles travaillant avant les élections de mi-mandat du 8 novembre. La pandémie a également vu les responsables de la santé publique et de l’éducation menacés.

En outre, cette année, un homme armé d’une arme à feu a été arrêté près du domicile du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh dans le Maryland à la suite de la fuite de la décision sismique de la Cour suprême sur l’avortement, tandis que le candidat républicain au poste de gouverneur Lee Zeldin a été abordé sur scène à New York cet été.

L’ancienne représentante de la maison Gabrielle Giffords a reçu une balle dans la tête devant une épicerie de l’Arizona en 2011, quittant le Congrès à la suite de ses blessures graves. Le membre du Congrès de Louisiane, Steve Scalise, a été grièvement blessé lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur un entraînement de l’équipe de baseball du Congrès républicain en 2017.

Vandalisme à domicile antérieur

Paul Pelosi est un investisseur dont la richesse a fait du président de la Chambre l’un des membres les plus riches du Congrès. Les Pelosis sont mariés depuis 59 ans et ont cinq enfants adultes et plusieurs petits-enfants.

En janvier 2021, leur maison a été vandalisée avec des graffitis disant “” Annuler le loyer “et” Nous voulons tout ” peints sur la maison et une tête de cochon laissée devant le garage, selon les médias locaux.

Cela s’est produit peu de temps après que son bureau a été saccagé lors de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par des partisans du président républicain de l’époque Donald Trump, dont certains l’ont chassée pendant l’assaut.

Plus tôt cette année, Pelosi a plaidé coupable de délit de conduite sous l’influence d’accusations liées à un accident survenu en mai dans la région viticole de Californie. Il a été condamné à cinq jours de prison et trois ans de probation.