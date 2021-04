Carey Mulligan a accueilli « Saturday Night Live » pour la première fois ce week-end. Ou était-ce Michelle Williams?

La star de « Promising Young Woman » nominée aux Oscars a lancé son monologue en plaisantant à quel point les gens la confondent souvent avec l’actrice de « Manchester by the Sea ».

« Les Américains me disent toujours de belles choses comme » Je t’aimais dans « Brokeback Mountain » « et » Tu es incroyable dans « Fosse / Verdon » « , a déclaré Mulligan. «J’avais l’habitude de dire: ‘Oh, désolé, c’est Michelle Williams’ mais maintenant je dis juste, ‘Merci. Je suis Michelle Williams.' »

L’actrice britannique a parlé de la mise en quarantaine dans la campagne anglaise avec son mari, le leader de Mumford & Sons, Marcus Mumford, et leurs deux jeunes enfants, Evelyn, 6 ans, et Wilfred, 3 ans. pendant le verrouillage, en plaisantant, « Beaucoup de dragons et de licornes récemment divorcés avec des habitudes de pilules secrètes. Donc je suis ravi d’être ici ce soir pour laisser sortir une partie de cette énergie. »

Mumford, qui est apparu trois fois sur « SNL » en tant qu’invité musical, est apparu dans la section public du Studio 8H au milieu du monologue.

«Quelle surprise», a déclaré Mulligan. « Bonjour, ravi de vous voir. Où sont les enfants? »

« Je les ai laissés avec les Fils », a répondu Mumford. « Je ne pouvais pas rater ça pour le monde. Tu vas le briser, vraiment. ‘SNL,’ c’est incroyable. Assurez-vous juste de l’imprégner parce qu’après c’est fini, vous allez y penser tout le temps. Comme , tout le temps. »

Il a ensuite demandé: « Savez-vous s’ils ont réservé un invité musical pour ce soir? S’ils finissent par avoir besoin de quelqu’un, je suis heureux de le faire. Vraiment, j’ai ma guitare. »

Mumford a ensuite joué doucement Mulligan alors que « SNL » est allé à la pause publicitaire. Le couple s’est marié en 2012.

À la maison, « je suis en charge de la musique la plupart du temps », a déclaré Mulligan à USA TODAY en décembre dernier. « Mais je n’ai pas du tout de goût prononcé pour la musique, à la grande déception de tout le monde. »

Contributeur: Andrea Mandell