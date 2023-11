Le mari de Meghan McCain craignait une attaque terroriste chez Chuck E. Cheese

Meghan McCain a du boeuf avec le gros fromage – Chuck E. Cheese, pour être exact.





L’ancien Voir co-animatrice et commentatrice politique conservatrice révélée dans le dernier épisode d’elle Meghan McCain est entrée dans le chat podcast selon lequel son mari, la personnalité médiatique controversée Ben Domenech, lui a fait peur (avec le recul) d’une potentielle attaque terroriste contre Chuck E. Cheese.









“Je ne me sens vraiment pas en sécurité, et je ne me sens jamais comme ça. Je ne fais pas partie de ces personnes, j’ai vécu à New York pendant très longtemps, j’ai vécu à Los Angeles, je peux vraiment gérer ma merde”, a déclaré le » a déclaré la femme de 39 ans, faisant référence au sentiment de peur accru qu’elle ressent lorsqu’elle navigue à travers le monde au milieu de conflits mondiaux accrus.





“Tout d’un coup, j’ai emmené mes enfants chez Chuck E. Cheese pendant le week-end, et quand je suis revenue, mon mari m’a dit : “Comment ça s’est passé ?” et je me suis dit : “C’était super, comment vas-tu ?” et il a dit : “Bien, mais en fait, j’étais inquiet de savoir si quelque chose allait vous arriver, les gars chez Chuck E. Cheese.”





Elle a poursuivi: “Je me sens très détachée d’une manière que je ne me suis jamais sentie, peut-être jamais.”





Plus tard, sa co-animatrice, Miranda Wilkins, a ramené la conversation dans les centres de divertissement familial, disant à sa collègue et amie qu’il était décevant de savoir qu’elle et son mari considéraient avec peur un voyage dans la demeure emblématique du rat.





“Il aurait dû s’inquiéter pour moi chez Chuck E. Cheese pour d’autres raisons. Des raisons de germes”, a plaisanté McCain. “En fait, j’adore Chuck E. Cheese, je ne vais pas chier sur Chuck E. Cheese, ils ont de très bonnes pizzas et ils peuvent divertir ma fille pendant des heures et des heures.”





EW a contacté la chaîne Chuck E. Cheese pour obtenir ses commentaires.





Les craintes de McCain en matière de sécurité publique avaient déjà fait la une des journaux en juin 2020, au milieu des manifestations contre la brutalité policière à la suite du meurtre de George Floyd, après qu’elle ait affirmé que les rues à l’extérieur de son domicile de Manhattan étaient « éviscérées » et ressemblaient à une « zone de guerre ».









“Meghan, nous vivons dans le même immeuble et je viens de sortir”, a tweeté Kristen Bartlett, une Frontal complet avec Samantha Bee écrivain et voisin autoproclamé de McCain. “C’est bon.”





Écoutez McCain discuter de Chuck E. Cheese dans le Meghan McCain est entrée dans le chat épisode de podcast ci-dessus.









