Le mari de Mandira Bedi, Raj Kaushal, décède ; Neha Dhupia, Rohit Bose Roy, Onir et d’autres célébrités pleurent sa disparition

Mercredi matin, le mari de l’actrice et présentatrice de télévision Mandira Bedi, produit par le cinéaste, a rendu son dernier soupir. Kaushal est décédé des suites d’un arrêt cardiaque.

La nouvelle a été un choc pour l’industrie qui a perdu plusieurs joyaux au cours des plus d’un an.

Peu de temps après l’annonce de la mort de Raj Kaushal, des célébrités ont présenté leurs condoléances et rendu hommage au défunt cinéaste.

Partageant une photo de leur fête dimanche (27 juin), Neha a écrit une note touchante qui disait : « Raj, nous avons pris cette photo pour créer de plus en plus de souvenirs… je ne peux plus croire que tu n’es plus avec nous… Mandira, ma forte fille forte, je suis à court de mots. Mon cœur appartient à Vir et Tara … Je suis secoué et en état de choc et d’incrédulité en écrivant ceci, RIP Raj. «

« C’est incroyable… Engourdi de chagrin et de choc L’un de nos plus proches… », a écrit l’acteur Rohit Bose Roy sur Twitter. Il a également écrit une longue note sur Instagram à côté d’une photo avec Raj de leur jeunesse. « L’un des gars les plus gentils que vous ayez jamais rencontrés… et si vous aviez de la chance, vous auriez pu l’appeler votre ami… et juste comme ça, il est parti, même sans dire au revoir trop engourdi par le chagrin et le choc pour réagir… C’est pas juste, juste pas juste… Raj, mon ami, mon frère… continue de répandre la joie où que se trouve ta prochaine demeure… Connaissant ton penchant pour les bonnes maisons, je suis sûr que tu cherches un bon endroit au paradis MAINTENANT ! Nous tous Je t’aimais beaucoup et tu le sais… malheureusement, nous n’arrêtions pas de dire la semaine prochaine la semaine prochaine et cette semaine n’est jamais venue.

« Parti trop tôt. Nous avons perdu le cinéaste et producteur @rajkaushal1 ce matin. Très triste. Il était l’un des producteurs de mon premier film #MyBrotherNikhil. « Un de ceux qui ont cru en notre vision et nous ont soutenu. Des prières pour son âme », a écrit Onir sur Twitter en rendant hommage.

« Profondément attristé !! L’une des personnes les plus gentilles que je connaisse !! Parti trop tôt mon ami @rajkaushal1! RIP », a écrit Divya Dutta sur Twitter.

« #RajKaushal #tooearly Qu’il repose en paix… De bons souvenirs… Et c’est ce qu’il vous reste… », a tweeté Gaurav Chopra.

Raj Kaushal et Mandira Bedi se sont mariés le 14 février 1999. Le couple a un fils nommé Vir, né en 2011 et en octobre 2020, ils ont adopté une fille de 4 ans, la nommant Tara Bedi Kaushal.

Raj était le producteur de films tels que ‘Pyaar Mein Kabhi Kabhi’ (1999), ‘Shaadi Ka Laddoo’ (2004), ‘My Brother… Nikhil’ (2005). Il a réalisé quelques films dont « Pyaar Mein Kabhi Kabhi », « Shaadi Ka Laddoo » et « Anthony Kaun Hai ».