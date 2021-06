Le mari de Mandira Bedi, Raj Kaushal, décède d’une crise cardiaque massive, des amis célèbres sous le choc ! | Nouvelles des gens

New Delhi : La disparition prématurée du cinéaste Raj Kaushal a choqué l’industrie du cinéma hindi. Le mari de l’actrice Mandira Bedi était un cinéaste et producteur de renom. Il a subi une crise cardiaque massive mercredi matin et y a succombé. Raj Kaushal avait 49 ans.

En entendant la malheureuse nouvelle de sa disparition, plusieurs de ses amis et fans célèbres se sont pressés sur les réseaux sociaux et ont présenté leurs condoléances à la famille.

Profondément attristé !! L’une des personnes les plus gentilles que je connaisse !! Parti trop tôt mon ami @rajkaushal1 ! SE DÉCHIRER – Divya Dutta (@divyadutta25) 30 juin 2021

Choqué d’apprendre le décès de #RajKaushal nous avons commencé notre carrière cinématographique avec lui lorsqu’il assistait #MukulAnand pour son cinéma #Dus @ShankarEhsanLoy s premier film. Condoléances à @mandybedi et la famille . – Ehsaan Noorani (@EhsaanNoorani) 30 juin 2021

#RajKaushal #trop tôt

Qu’il repose en paix…

Quelques bons souvenirs. .

Et c’est ce qu’il vous reste.. – Gaurav Chopra (@gauravchopraa) 30 juin 2021

Encore une défaite #RajKaushal Que dieu donne la force à sa femme et sa famille de supporter cette perte irréparable. @mandybedi – RAJ BANSAL (@rajbansal9) 30 juin 2021

Choqué d’apprendre le triste décès de notre collègue #RajKaushal un cinéaste d’as en raison d’une crise cardiaque massive ce matin. Nos sincères condoléances à son épouse @mandybedi pour cette immense tragédie. Nous sommes à vos côtés et toute votre famille en cette heure de crise.

!

pic.twitter.com/3UosodTS5B – Ashoke Pandit (@ashokepandit) 30 juin 2021

C’est incroyable…. Engourdi de chagrin et de choc L’un de nos plus proches ……. – Rohit Bose Roy (@rohitroy500) 30 juin 2021

« Il est décédé aujourd’hui vers 4h30 du matin à son domicile. Il a eu une crise cardiaque », a déclaré à PTI un ami de la famille et acteur Rohit Roy.

Raj Kaushal et Mandira Bedi se sont mariés le 14 février 1999. Le couple a un fils nommé Vir, né en 2011 et en octobre 2020, ils ont adopté une fillette de 4 ans, la nommant Tara Bedi Kaushal.

Raj a été le producteur de films tels que Pyaar Mein Kabhi Kabhi (1999), Shaadi Ka Laddoo (2004), My Brother… Nikhil (2005), entre autres. Il devient réalisateur pour Pyaar Mein Kabhi Kabhi, Shaadi Ka Laddoo et Anthony Kaun Hai.

Que son âme repose en paix!