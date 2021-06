Le mari de Mandira Bedi, le cinéaste Raj Kaushal, décède d’une crise cardiaque à 49 ans

Dans une nouvelle choquante, le mari de l’actrice, présentatrice de télévision et passionnée de fitness Mandira Bedi, le cinéaste-producteur Raj Kaushal, 49 ans, est décédé mercredi matin des suites d’une crise cardiaque. Apparemment, Raj était à la maison quand il a subi une crise cardiaque.

La nouvelle tragique a été un choc pour ses amis et les membres de la fraternité car ce n’est que dimanche (27 juin) que Raj et Mandira ont été vus faire la fête avec leur gang comprenant Neha Dhupia, Angad Bedi, Zaheer Khan, Sagarika Ghatge entre autres. . Raj a même profité de son compte Instagram pour partager quelques photos de son temps avec sa femme Mandira et ses amis de l’industrie.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, les condoléances ont commencé à affluer. Roshan Abbad, jockey de radio, acteur de théâtre et présentateur de télévision indien, a écrit sur Twitter : » J’ai entendu la terrible nouvelle à propos de @rajkaushal1. Que votre pot d’espoir soit toujours rempli dans l’au-delà comme il était ici . Tu vas terriblement me manquer. Force à la famille et aux amis. »

« C’est incroyable… Engourdi de chagrin et de choc L’un de nos plus proches… », a écrit l’acteur Rohit Bose Roy sur Twitter. Il a également écrit une longue note sur Instagram à côté d’une photo avec Raj de leur jeunesse. « L’un des gars les plus gentils que vous ayez jamais rencontrés… et si vous aviez de la chance, vous auriez pu l’appeler votre ami… et juste comme ça, il est parti, même sans dire au revoir trop engourdi par le chagrin et le choc pour réagir… C’est pas juste, juste pas juste… Raj, mon ami, mon frère… continue de répandre la joie où que se trouve ta prochaine demeure… Connaissant ton penchant pour les bonnes maisons, je suis sûr que tu cherches un bon endroit au paradis MAINTENANT ! Nous tous Je t’aimais beaucoup et tu le sais… malheureusement, nous n’arrêtions pas de dire la semaine prochaine la semaine prochaine et cette semaine n’est jamais venue.

Raj avait réalisé ‘Anthony Kaun Hai’ (2006), ‘Shaadi Ka Laddoo’ (2004) et ‘Pyaar Mein Kabhi Kabhi’ (1999). Il a produit pour la dernière fois « My Brother… Nikhil » en 2005.

Mandira Bedi a épousé Raj Kaushal le 14 février 1999. Elle a donné naissance à un garçon nommé Vir le 19 juin 2011 et en octobre 2020, le couple a adopté une fille de 4 ans et l’a nommée Tara Bedi Kaushal.