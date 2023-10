Le mari de Mahira Khan, Salim Karim, qualifie l’actrice de « femme très spirituelle » ; la photo et la vidéo du mariage deviennent virales

Mahira Khan a partagé une photo et une vidéo de sa cérémonie de mariage intime avec Salim Khan et les félicitations ont afflué pour l’actrice.

L’actrice pakistanaise Mahira Khan a partagé une photo et une vidéo officielles de son mariage avec Salim Karim. Mardi, Mahira a publié une vidéo de sa cérémonie de mariage. L’actrice était accompagnée de son fils Azlan, et il était ému en assistant au grand jour de sa maman.

Au début, Mahira a partagé une vidéo du mariage sur son Instagram. Dans la légende, l’actrice s’est adressée à son mari en l’appelant « Mon Shehzada (mon prince), Salim ». La vidéo commence par un aperçu du lieu pittoresque et intime du mariage et se concentre sur la magnifique mariée Mahira dans un ensemble de mariée blanc. En la voyant, Salim se lève de sa chaise. En arrière-plan, il raconte : « Ma Mahira est une femme très très spirituelle et grâce à elle je suis devenu spirituel. » Alors que les rituels de mariage ont lieu, Mahira semble émue pendant un bref instant.

Voici la vidéo





Dès que la vidéo a été partagée, elle est devenue virale instantanément et l’actrice a reçu plusieurs messages de félicitations. Rhea Kapoor a écrit : « Tellement belle ». Maya Ali a écrit : « MashALLAH, il n’y a rien de plus beau que ça. J’ai littéralement les larmes aux yeux. Tellement heureuse pour vous deux. Restez toujours heureuse et bénie, Ameen. » Lara Ibrahim a écrit : « Je ne pleure pas !!! C’est si pur et si beau. MashAllah. Envoi de duas et Mahira a également partagé la première photo de son mariage avec Salim. Sur la photo, Mahira a été capturée tenant Salim dans ses bras, et elle a partagé la photo avec la légende « Bismillah ».

Voici la photo





Le 2 octobre, Mahira Khan s’est mariée pour la deuxième fois en se mariant avec son homme d’affaires Salim Karim à Murree City, dans la province pakistanaise du Pendjab. Mahira, connue pour son rôle dans Humsafar, a fait ses débuts à Bollywood en 2017 avec Raees, la vedette de Shah Rukh Khan. Mahira était auparavant mariée à Ali Askari en 2007. Ils partagent un fils Azlan, né en 2009. Mahira et Ali se sont séparés en 2015.