Le mari de Madhuri Dixit, Shriram Nene, partage une photo invisible cliquée un jour avant leur mariage pour lui souhaiter son anniversaire

Madhuri Dixit Nene fête son anniversaire le 15 mai et a eu 54 ans cette année. Les pages de médias sociaux étaient inondées de souhaits d’anniversaire pour l’acteur. L’un des voeux les plus doux a été celui de son mari, le Dr Shriram Nene, qui a accédé à sa page Instagram et a partagé une photo sur laquelle il a cliqué juste un jour avant que le couple ne se marie. Oui, la photo porte la date du 16 octobre 1999 et le couple s’est marié le 17 octobre.

Sur la photo, Madhuri est jolie dans un lehenga doré tandis que Shriram s’habille avec style. Les deux sont tous souriants en posant pour la caméra et avaient l’air très excités pour leur mariage d’alors. Nene a sous-titré la photo en déclarant: « Joyeux anniversaire à mon âme sœur, @madhuridixitnene La vie a été un voyage incroyable pour nous ensemble et j’attends avec impatience la route à venir. Beaucoup d’amour et de nombreux retours heureux de la journée! #HappyBirthdayMadhuriDixit #DrNene. »

Plus tôt lors d’une interaction avec ETimes, Madhuri avait révélé sa vie aux États-Unis et comment elle avait appris à cuisiner après le mariage. L’acteur avait dit: «Quand je grandissais, je connaissais un peu la cuisine. Je pouvais faire une omelette ou batatyachi bhaaji ou alors poha… ce genre de choses. Je n’ai jamais eu l’occasion de cuisiner car j’ai commencé à travailler très tôt dans la vie et j’étais très occupé. J’ai appris la plupart de la cuisine que je connais aujourd’hui après mon mariage. Ram avait un cuisinier français là-bas (aux États-Unis), et il l’a aidé en tant que sous-chef. Ainsi, il a appris beaucoup de recettes, qu’il peut faire à partir de zéro – que ce soit la cuisine continentale, française ou italienne. «

Elle a ajouté: « La partie indienne de la cuisine est ce que j’ai ramassé de ma mère. Tous les plats que je prépare sont les recettes de ma mère, alors il a appris la cuisine indienne de ma mère et un peu de moi aussi (rires! ). Ram est certainement un meilleur cuisinier que moi, mais je ne suis pas mal non plus. «