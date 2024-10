Le mari de Lily Collins, Charlie McDowell, a donné des détails très rares sur ses projets potentiels de bébé

L’un des couples les plus doux et les plus discrets d’Hollywood est facilement Lily Collins et Charlie McDowell, qui l’ont tué avec leur romance et leur carrière. Après trois ans de mariage, de nombreux fans se sont demandés : les deux seront-ils parents un jour ?

Eh bien, dans une récente interview avec EEn ligne lors de la première AFI de son film The Summer Book, McDowell a remis les pendules à l’heure. Oui, ils agrandiront leur famille, mais évidemment selon leur propre calendrier !

«Nous aimerions le faire», a-t-il déclaré. « Nous aimerions passer à cette étape suivante, donc nous verrons quand cela se produira ! »

Maintenant, les deux Emilie à Paris La star et McDowell sont assez privés, surtout en ce qui concerne leur vie personnelle. Cette nouvelle est donc un aperçu très rare de leur état mental (d’autant plus que nous n’avons pas vu Colin parlons de parentalité)!

Lily Collins, Charlie McDowell

Pour ceux qui ne le savent pas, le couple s’est rencontré sur le tournage de Gilded Rage en 2019. La même année, ils se sont réunis et ont adopté un chien nommé « bébé Redford ». En 2020, ils se sont fiancés et le 4 septembre 2021, ils se sont mariés lors d’un mariage digne d’un conte de fées à Dunton, dans le Colorado (où Collins a fait la une des journaux pour sa robe en dentelle à capuche Ralph Lauren personnalisée).

Dans une précédente interview avec E! Nouvelles via PersonnesCollins a parlé d’elle et de la relation entre McDowell. «Nous pouvons en quelque sorte tout vaincre», a-t-elle déclaré. « Nous avons traversé tellement de changements à l’échelle mondiale, personnellement, et pouvoir avoir un partenaire à vos côtés qui vous fait rire dans les moments où vous en avez le plus besoin et vous aide à traverser émotionnellement des choses, comme déménager dans un pays étranger. pendant quatre mois. »

