Le mari de l’émeutière du Capitole américain Ashli ​​Babbitt poursuit la police pour des dossiers révélant l’identité de l’officier qui l’a tuée – RT USA News

Le mari d’Ashli ​​Babbitt, la manifestante de fraude électorale qui a été tuée lors de l’émeute du Capitole américain, a déposé une plainte pour forcer la police à remettre les dossiers d’enquête, y compris le nom de l’officier qui lui a tiré dessus.

Le procès, qui a été déposé la semaine dernière à Washington, DC, Cour supérieure, exige des séquences vidéo de la fusillade du 6 janvier, ainsi que des déclarations de témoins et des documents recueillis lorsque le ministère américain de la Justice (DOJ) et le Metropolitan Police Department (MPD) enquêté sur l’incident. Le mari de Babbitt, Aaron Babbitt, avait précédemment déposé une demande en vertu de la Freedom of Information Act pour obtenir les documents, mais MPD aurait ignoré la date limite du 12 mai pour se conformer ou déclarer qu’il refusait de divulguer les documents.

« Le cours normal de l’action dans une fusillade liée à la police est d’informer rapidement le public des détails – mais le manque de transparence dans le meurtre du vétérinaire Babbitt au Capitole est sans précédent et évidemment politique », Judicial Watch dans CNS News. LIRE : https://t.co/ti7rwAu6K4 – Surveillance judiciaire ⚖️ (@JudicialWatch) 7 juin 2021

Le DOJ a annoncé en avril que son enquête n’avait pas trouvé de preuves suffisantes pour poursuivre l’officier qui a tiré sur Babbitt, un vétéran de l’Air Force âgé de 35 ans. La police a choisi de ne pas identifier le tireur, et il n’y a eu aucun tollé médiatique exigeant une plus grande transparence, comme cela a été demandé dans les fusillades impliquant des officiers dans tout le pays.

Les conservateurs, tels que l’animateur de Fox News Tucker Carlson et le représentant américain Paul Gosar (R-Arizona) ont demandé à plusieurs reprises que l’officier soit identifié. « Qui a exécuté Ashli ​​Babbitt ? » Gosar a demandé le mois dernier lors d’une audience à la Chambre des États-Unis.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Terry Roberts, agent de la famille Babbitt, a déposé une plainte contre DC pour obtenir l’identité du lieutenant de l’USCP qui a abattu Ashli ​​Babbitt et les 14 000 heures de vidéo de surveillance. De plus, nous déposerons une requête pour rejoindre le procès Judicial Watch pic.twitter.com/mO9HpgHrOF – Justice pour Ashli ​​Babbitt (@ForAshli) 4 juin 2021

Babbitt a été abattue après avoir grimpé et tenté d’entrer dans le hall du président, situé près du sol de la maison, par une fenêtre cassée. Un lieutenant en civil lui a tiré dessus depuis l’intérieur du hall du Président, la frappant à l’épaule gauche et la faisant retomber dans le couloir, où des émeutiers tentaient de franchir une porte barricadée.

« Entrer dans le hall du Président est peut-être illégal, mais cela ne justifie pas la peine de mort » a déclaré Terry Roberts, un avocat de la famille Babbitt. « Nous ne tirons pas sur les manifestants dans ce pays à moins qu’ils ne représentent une menace immédiate pour quelqu’un. »

Le procès contre les dossiers est distinct d’une affaire de mort injustifiée que la famille de Babbitt prévoit de déposer contre la police du Capitole, réclamant au moins 10 millions de dollars de dommages et intérêts.

Les médias grand public et les politiciens démocrates ont présenté l’émeute comme ayant tué cinq personnes. Quatre des personnes décédées étaient des manifestants de fraude électorale, et seul Babbitt a été tué. Les autres sont morts de troubles médicaux, comme une crise cardiaque. CNN et d’autres médias ont initialement rapporté que le policier du Capitole, Brian Sicknick, avait été matraqué à mort avec un extincteur. Le rapport d’un médecin légiste longtemps retardé a révélé qu’il était décédé de causes naturelles, souffrant de deux accidents vasculaires cérébraux – causés par des caillots sanguins – quelques heures après l’émeute.





