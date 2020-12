Aujourd’hui, le mari de l’animateur Bobbie Thomas, Michael Marion, est décédé à l’âge de 42 ans.

L’éditeur de style, 46 ans, a fait l’annonce dimanche dans un post Instagram, écrivant: « Rien n’est normal. Peut-être que rien ne sera plus jamais normal. Pour moi, ce ne sera pas le cas. Mon mari est parti.

La mort de Michael est survenue après avoir subi un accident vasculaire cérébral en mai de l’année dernière. Une nécrologie du défunt avocat a déclaré qu’il était décédé mardi après une « lutte héroïque ». Il ajoute: «Il avait un sourire qui illumine toutes les pièces dans lesquelles il est entré.

Partageant trois photos avec son mari, Thomas a ajouté: « Avec toute la peur, la colère et la division dans le monde en ce moment, il est si facile de s’énerver à propos du manque de normalité.

Mais je vous en supplie, tous ceux qui lisent ceci, gardez ce que vous avez en ce moment au lieu de vous concentrer sur ce que vous n’avez pas.

«Une chose que nous avons tous, c’est la gentillesse. Absorbe-la, prolonge-la, épuise-la.

Marion était une avocate diplômée de l’Université du Michigan, de la George Washington School of Law et de la NYU School of Law.

Le couple s’est marié en 2013 et a eu un fils ensemble, Miles, cinq ans. Thomas avait partagé leur lutte pour avoir des enfants après l’échec des cycles de FIV.

Puis, en mai 2019, Thomas a révélé comment son mari avait été victime d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 40 ans seulement.

Thomas est l’éditeur de style de l’émission Today. Sa collègue de NBC, Jenna Bush Hager, a répondu: « Bobbie, votre force étonne. Je t’aime tellement’

En mai de cette année, Thomas a raconté aux téléspectateurs de l’émission Today comment Michael marchait avec assistance après son retour à la maison en fauteuil roulant.

Elle a déclaré: « C’est assez incroyable. Si, il y a un an, vous m’aviez dit à quoi j’allais faire face dans un an, cela aurait été trop écrasant. Je pense que se concentrer jour après jour sur ce qu’il y avait devant nous, c’est incroyable parce que maintenant nous nous sentons si chanceux.

« Nous célébrons chaque petite victoire. Il est difficile d’apprécier ces petites choses si nous regardons vers l’avenir. »

En juin, elle a partagé une vidéo de Michael ramassant leur fils pour la première fois depuis son AVC.

Dans son hommage à Michael Sunday, Thomas a ajouté: « En fin de compte, la SEULE chose qui compte, c’est l’amour. Si vous avez la chance de l’avoir, veuillez l’apprécier, à chaque instant, chaque jour. Surtout pendant les parties dures. Il n’y aura jamais assez de temps et certains de nos précurseurs sont beaucoup trop courts.

« En tapant à travers mes larmes, j’embrasse la gratitude … tenant notre précieux fils Miles et les souvenirs, du temps que j’ai passé avec Michael, plus près de mon cœur brisé.

«Merci à tous pour l’amour et le soutien que vous nous avez témoignés ainsi qu’à nos familles. S’il te plaît, va embrasser les gens que tu aimes.

Sa collègue de NBC, Jenna Bush Hager, a répondu: « Bobbie, votre force étonne. Je t’aime tellement.’