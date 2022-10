Le mari de l’ancienne princesse japonaise passe le barreau de l’État de New York

TOKYO – L’homme qui a épousé une ancienne princesse japonaise a réussi l’examen du barreau de New York, défiant les détracteurs de son pays qui avaient critiqué leur romance.

Le nom de Kei Komuro figure sur la liste de ceux qui ont réussi l’examen du barreau de l’État de New York en juillet, qui a été publiée vendredi sur le site Web du New York State Board of Law Examiners.