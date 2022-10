Le mari de l’ancienne princesse japonaise passe le barreau de l’État de New York

TOKYO (AP) – L’homme qui a épousé une ancienne princesse japonaise a réussi l’examen du barreau de New York, défiant les détracteurs de son pays qui avaient critiqué leur romance.

Le nom de Kei Komuro figure sur la liste de ceux qui ont réussi l’examen du barreau de l’État de New York en juillet, qui a été publiée vendredi sur le site Web du New York State Board of Law Examiners.

Les fiançailles de Komuro avec l’ancienne princesse Mako, annoncées en 2017, ont provoqué un tollé public généralisé, principalement sur les réseaux sociaux et dans les tabloïds. L’une des raisons était un problème financier de la mère de Komuro, bien que cela ait été résolu depuis.

Le Japon semble moderne en surface, mais les valeurs concernant la famille et les femmes sont enracinées dans les pratiques féodales. De nombreux Japonais sont aussi souvent jaloux des personnes qui étudient à l’étranger ou qui obtiennent des emplois dans des entreprises internationales.

Komuro, 31 ans, diplômé de la faculté de droit de l’Université Fordham, travaille dans un cabinet d’avocats new-yorkais et vit à New York avec Mako, conservateur de musée.

Komuro a raté la barre lors de ses deux tentatives précédentes. Il est courant que les gens réussissent après plusieurs tentatives. Sur les 9 609 candidats au dernier examen, le taux de réussite était de 66 % sur 6 350 personnes, dont Komuro.

Le couple s’est passé de tout mariage fantaisiste, a enregistré son mariage et s’est envolé pour New York en novembre de l’année dernière. Ils se sont rencontrés alors qu’ils fréquentaient l’Université chrétienne internationale de Tokyo il y a dix ans.

Les tabloïds japonais avaient traqué le couple à New York, prenant des instantanés et commentant sournoisement les vêtements décontractés de Mako, qui contrastaient avec les tenues de cérémonie habituelles de la famille impériale japonaise.

D’autres princesses ont épousé des roturiers et quitté le palais, car il n’y a que la succession masculine dans la famille impériale. Mais la réaction à Komuro et Mako a été particulièrement frénétique, se concentrant en grande partie sur sa capacité à soutenir sa femme.

La spéculation s’est maintenant déplacée sur le montant d’argent qu’il pourrait gagner en tant qu’avocat, plutôt que sur le moment où il pourrait être licencié.

Les rapports indiquent que la position précaire de Komuro s’améliorera avec la famille impériale, le couple pourrait déménager de Hell’s Kitchen dans un quartier plus chic et la mère de Komuro pourrait emménager avec eux.

Mako, qui aura 31 ans dimanche, est la nièce de l’empereur Naruhito, qui a également épousé un roturier, Masako. Masako, diplômé de Harvard, a souffert de dépression dans la vie impériale cloîtrée. L’ancien empereur Akihito, le père de Naruhito, a été le premier membre de la famille impériale à épouser un roturier.

La famille ne détient aucun pouvoir politique mais sert de symbole de la nation, assistant à des cérémonies et visitant des zones sinistrées.

Lorsque Komuro est revenu des États-Unis l’année dernière pour épouser Mako, ils ont été réunis pour la première fois en trois ans.

Mako a alors déclaré: “C’est quelqu’un dont je ne peux pas me passer.”

Komuro a fait écho à sa dévotion: “Je veux vivre la seule vie que j’ai avec la personne que j’aime.”

___

Yuri Kageyama est sur Twitter https://twitter.com/yurikageyama

Yuri Kageyama, Associated Press