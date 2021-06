Le mari de Lana et champion AEW, Miro AKA Rusev, réagit à sa sortie à la WWE

World Wrestling Entertainment (WWE) a sorti un tas de ses lutteurs populaires en raison de leurs coupes budgétaires et de leur restructuration majeure. De nombreuses stars comme Lana, Aleister Black, Ruby Riott, Murphy, Santana Garret ont désormais été retirées de la WWE. Miro, qui est un ancien lutteur de la WWE et également le mari de Monday Night RAW Superstar Lana, a également réagi à cette nouvelle.

Il s’est rendu sur Twitter pour exprimer son point de vue sur les derniers développements. Voici ce qu’il a dit :

Vous ne pouvez pas planer avec les aigles si vous traînez avec les dindes. — Miro (@ToBeMiro) 2 juin 2021

Miro est l’actuel champion AEW TNT. Avant cela, il a été associé à la WWE pendant une décennie. Il a été libéré de la WWE l’année dernière apparemment en raison des conditions pandémiques. Son mandat avec la WWE en tant que Rusev a été assez réussi car il avait remporté le championnat des États-Unis de la WWE à trois reprises.

Il a rejoint All Elite Wrestling (AEW) en septembre après avoir été libéré en avril 2020. Récemment, il a défendu son titre à AEW Double or Nothing 2021 contre Lance Archer.

Depuis que Miro a fait cette remarque, les réseaux sociaux n’ont pas arrêté les spéculations sur l’avenir de Lana. De nombreux utilisateurs ont estimé qu’elle rejoindrait All Elite Wrestling dans un proche avenir. Il y a aussi un sentiment d’excitation chez les fans concernant les retrouvailles de Miro et Lana. Lana et Rusev étaient tous deux très populaires à l’écran et hors écran dans le circuit de la WWE. Ils ont travaillé ensemble ainsi que les uns contre les autres pendant leur séjour à la WWE.

Jetez un coup d’œil à quelques réactions sur le post de Miro :

Faites en sorte que Lana et Braun deviennent All Elite ! — Brandon Smillie (@BrandonSmillie) 2 juin 2021

Le 22 janvier, Miro est toujours champion de la TNT et a battu tout le monde, il est hors de contrôle et violent ! Tony Khan le confronte dans une promo « shoot » « Miro tu dois arrêter, nous avons même CJ ici pour te rabaisser! » CJ sort en pleurant, micro à la main, les larmes s’évanouissent, elle sourit « Crush .. » — BC (@Brain_Cleaner) 2 juin 2021

Je suppose que nous vous reverrons bientôt travailler avec votre femme. Excellent… Je suis en train de me convertir à AEW La WWE est une coquille en soi… ennuyeuse et rassis. Isaac Yankum reviendra bientôt car ils auront de plus en plus de dessins animés. — « Ochi » Le gif murmureur (@Giantslifer) 2 juin 2021

Oui! Obtenez votre homme fille ♥ — Stephanie Hypes (@StephanieHypes) 2 juin 2021

Même si tout ce qui concerne la future association de Lana est une spéculation, il ne faut pas oublier qu’elle aura, selon toute vraisemblance, une clause de non-concurrence de 90 jours après sa libération.

Après sa libération de la WWE, Lana a partagé un message sincère sur les réseaux sociaux à travers lequel elle a exprimé sa gratitude envers tout le monde.

Je n’oublierai jamais les fans et l’amour qu’ils m’ont montré. Que ce soit un char, des combinaisons de puissance, des drapeaux, CRUSH, Rusev, 900 partenaires, des mariages ou des tables : j’ai essayé de toujours vous divertir, et vous m’avez définitivement élevé. Merci. pic.twitter.com/n7W5i5KAMI– CJ « Lana » Perry (@LanaWWE) 2 juin 2021

Dans une partie de son article, elle a écrit: «J’ai essayé de toujours vous divertir et vous m’avez définitivement élevé. Merci. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici