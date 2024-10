Le mari de Lana Del Rey plaisante sur le fait de nourrir son ex-femme avec un alligator dans une vidéo

Il raconte aux touristes à bord de son bateau… « Moi et [the alligator] Je suis plutôt serré depuis que je lui ai donné à manger mon ex-femme. C’est juste une plaisanterie. Je plaisante. »

TMZ a dévoilé l’histoire… Lana et Jeremy semblaient prêts à franchir la prochaine étape de leur relation fin septembre après le couple obtenu une licence de mariage du greffier de la paroisse de Lafourche.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Lana et Jeremy ont été photographiés en train d’échanger leurs vœux dans une cérémonie organisé à Airboat Tours By Arthur à Des Allemands, LA … où Jeremy est employé.

Lana a depuis pris la défense de son nouveau mari… avec qui elle a eu une première relation amoureuse en août. La chanteuse a félicité Jeremy comme étant « le seul et unique » et « incroyable » après que des images de paparazzi aient capturé le couple profitant de bons moments dans le sud.

Selon Lana, un couple local aurait été drones volants à l’extérieur d’elle et de la propriété de Jeremy… perturbant leur bonheur de jeune marié.

On dirait que Lana a troqué « Summertime Sadness » contre « Pissed Off Fall »… et nous ne lui en voulons pas, FWIW.