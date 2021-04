Le mari de l’adolescente maman Jenelle Evans, David Eason, a critiqué le verdict de Derek Chauvin et a insisté sur le fait que George Floyd «est mort d’une overdose».

Derek Chauvin, 45 ans, a été reconnu coupable meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable, et il risque 40 ans de prison.

George Floyd est décédé après qu’un policier blanc a pressé son genou contre son cou, coupant l’alimentation en air[/caption]

Après le triomphe d’hier pour Black Lives Matter quand Chauvin a été sorti de la salle d’audience menotté, beaucoup sont descendus dans la rue pour célébrer la nouvelle.

cependant, David a condamné le verdict sur ses réseaux sociaux en tant que fervent partisan de Blue Lives Matter.

Il a partagé une photo d’un média et a écrit: «Vous voulez dire que toutes ces émeutes n’étaient pour rien?

«Mais George Floyd est mort d’une overdose, selon l’autopsie…»

Le père de trois enfants a ensuite supprimé l’histoire d’Instagram.

David a été très ouvert sur son soutien à Blue Lives Matter et All Lives Matter[/caption]

Depuis son apparition sur Teen Mom 2, David a été très ouvert sur ses opinions politiques et a partagé plusieurs photos de lui-même tenant des drapeaux confédérés.

De retour en février, David a condamné le Mois de l’histoire des Noirs et a même défendu son utilisation du N-mot.

Le natif de Caroline du Nord a partagé un message qu’il a reçu de TikTok en lisant: «Célébrez la beauté de Blackness passée, présente et future avec TikTok. #MakeBlackHistory. «

L’ancienne star de la télévision s’est précipitée sur Facebook pour partager son dégoût à propos de la campagne de l’application de partage de vidéos, où il a écrit: «J’ai reçu cette notification sur TikTok et je suis juste curieux.

«S’ils avaient dit ‘Célébrez la beauté de la blancheur. #MakeWhiteHistory, ‘est-ce que vous voudriez aussi annuler TokTok? «

Il a ajouté: «Cela ne va-t-il pas dans les deux sens? Les Blancs ne sont-ils pas beaux? Et si TikTok appartenait à un homme noir, je n’ai jamais vu une personne noire annulée pour ses croyances de ma vie… .. #cancelculture #OneRaceHumanRace. «

Il partage souvent des photos du drapeau confédéré[/caption]

Youtube / Jenelle Evans Eason

Il est insinué que Jenelle Evans a des vues similaires[/caption]

Avant cela, David a répondu à un Message Facebook à propos des insultes raciales, en écrivant: «Quel est le problème? Ils se disent n *** a toute la journée tous les jours.

«Même en soulevant le mot comme si c’était élégant dans leurs chansons. Non pas que je pense que c’est juste, mais la vie est une rue à double sens.

Il a poursuivi: «Pourquoi les Noirs s’en sortent-ils en appelant les Blancs des craquelins, des flocons de neige, des nazis, des suprémacistes, etc.»

David a ajouté dans un deuxième post: «Maintenant que j’y pense J’ai été appelé n *** a et n **** r au moins deux mille fois dans ma vie.

«Est-ce du racisme? Mes amis ne se souciaient pas si je leur disais ça quand j’étais enfant.

Jenelle et David se sont mariés en 2017[/caption]

En août, il a été critiqué pour avoir affirmé que les Blancs étaient «attaqués» et avoir déclaré que tous les «torts» que les Blancs avaient commis «avaient été réparés».

Le licencié MTV Star a posté un carré blanc sur Instagram, qui était un clin d’œil au carré noir que des millions de personnes ont affiché sur Blackout Tuesday pour soutenir le mouvement Black Lives Matter.

L’ancien Maman ado star a écrit: «Blanc dehors mercredi parce que j’aime mes frères et sœurs américains forts et blancs qui sont fiers et n’ont pas honte de leur couleur de peau, malgré tous les préjugés contre nous en ce moment!

«Nous sommes attaqués par tout le monde, alors certains d’entre vous se sentent coupables sans raison. Qu’avons-nous fait de si mal? Tous les torts ont été corrigés! »





David s’est marié Jenelle, 29 ans, en 2017. Ils partagent leur fille Ensley, âgée de trois ans, alors qu’il a également sa fille adolescente Maryssa issue d’une relation précédente.

En mai 2019, Jenelle a été renvoyée de Teen Mom 2 après que David a admis avoir tiré et tué le bouledogue français de la famille pour avoir mordu Ensley.

Il a continué sa séquence violente quand il a documenté tuer et manger la chèvre de la famille, Elvis.

David a avoué avoir tué deux de ses animaux de compagnie[/caption]