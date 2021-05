Le mari de l’adolescente Jenelle Evans, David, dit que sa femme est «  vraiment douée pour danser  » et qu’il est «  fier  » qu’elle soit sur TikTok

Le mari de Jenelle Evans, l’ancienne maman de l’adolescence 2, David Eason, a déclaré que sa femme était «vraiment douée pour danser».

Il a ajouté qu’il était «fier» du joueur de 29 ans pour TIC Tac.

Se référer à la légende

David a dit que Jenelle était « vraiment douée pour danser »[/caption]

TikTok / Jenelle Evans

Il a dit qu’il était « fier » des vidéos de danse TikTok de Jenelle[/caption]

Reddit / David Eason

Il a fait l’éloge de sa femme dans un récent post Facebook[/caption]

L’ancien MTV La star s’est récemment rendue sur Facebook pour partager une compilation de ses vidéos TikTok de 2020.

David jaillit de sa femme alors qu’il partageait le message, écrivant: «Je suis tellement fier de ma belle épouse Jenelle.

«Je la taquinais toujours quand elle a commencé le tiktok. Maintenant, j’ai hâte de voir sa prochaine danse ou synchronisation labiale.

La jeune femme de 33 ans a poursuivi: «En fait, elle est vraiment douée pour la danse et je ne m’attendais pas à ce que certaines de ces vidéos soient aussi drôles.

«Après avoir parcouru tous ces tiktoks de 2020, j’ai hâte de voir la prochaine vidéo de récapitulation qu’elle fait avec seulement ses tiktoks dansants.»

Instagram

David a dit à Jenelle qu’elle « faisait incroyable »[/caption]

Instagram

Le couple s’est marié en 2017[/caption]

David a conclu: « Continuez à secouer ce butin bébé, vous vous en sortez incroyable. »

Jenelle et David se sont mariés en 2017, alors qu’ils partagent leur fille Ensley, âgée de quatre ans.

L’ancien Adolescent maman 2 star est également la mère de Jace, 11 ans, et de Kaiser, 6 ans.

Jenelle n’est pas étrangère à TikTok, car elle est connue pour publier des vidéos amusantes d’elle-même en train de danser sur la plate-forme de médias sociaux.

Instagram / Janelle Evans

Jenelle est la mère de trois enfants[/caption]

Instagram

Le couple partage sa fille Ensley, âgée de quatre ans[/caption]

Plus tôt ce mois-ci, elle a transformé son jardin en piste de danse comme elle montrait sa dernière chorégraphie.

La personnalité de la télévision a secoué son butin alors qu’elle portait un short en jean taille haute qui faisait clignoter son tatouage sur la cuisse.

Elle arborait également un t-shirt à logo blanc et une casquette de baseball alors qu’elle se pavanait sur les paroles: « Secoue ça pour la caméra. »

le Maman ado a avoué qu’elle avait rapidement filmé le clip alors qu’elle préparait le dîner pour la famille.

Dans sa légende, la mère de trois enfants a écrit: «J’ai appris cela en 3 minutes en #grillant #Quel est votre signe. »

TikTok / Jenelle Evans

Jenelle partage régulièrement des vidéos de danse sur TikTok[/caption]

TikTok / Jenelle Evans

Elle aime faire étalage de son corps en plus de ses pas de danse[/caption]

David n’a pas tardé à féliciter sa femme dans la section des commentaires en écrivant: «Yall Jenelle a utilisé le gril toute seule pour la toute première fois.

«Ce poulet était BUSSIN.

« Elle a fait mieux que moi », avant d’ajouter: « Belle danse aussi. »

Jenelle a paru plutôt modeste dans sa réponse en écrivant simplement: « Ce poulet était ahhhhhmazing. »

Jeudi, Jenelle a fait une vidéo TikTok plus sérieuse alors qu’elle a donné quelques conseils à ses disciples.

TikTok / Jenelle Evans

Jenelle aime donner aux fans un aperçu de son côté amusant avec les vidéos de danse[/caption]





Assis dans sa voiture, Jenelle a dit à ses fans: «Il y a un moment dans votre vie où – peut-être pas pour vous les gars, mais pour moi – je me dis toujours: ‘Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne marchera pas. Abandonne.’

«Et je pense toujours que je ne peux rien faire et je me suis rendu compte récemment que je peux faire tout ce que je veux faire, et vous aussi.

L’ancienne star de MTV a poursuivi: «Tenez-vous en à quelque chose. N’abandonnez pas et ne laissez pas les autres abandonner facilement parce que c’est ce que je laisse arriver.

Après avoir ri, elle a conclu: «Juste un petit conseil aujourd’hui.» Jenelle a sous-titré la vidéo: « Apprenez de mes erreurs #NeverGiveUp. »

TIC Tac

Jenelle a partagé des conseils avec ses followers dans une nouvelle vidéo TikTok[/caption]