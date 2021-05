Le mari de l’adolescente maman Jenelle Evans, David, a affirmé que son ex Nathan Griffith «voulait revenir avec elle» alors que le couple marié était séparé en 2019.

Il a également affirmé qu’ils n’étaient pas séparés tant que Adolescent maman 2 pensèrent les fans.

Jenelle a affirmé que Nathan lui avait dit des « choses inappropriées » au téléphone

Dans une vidéo Facebook, qui a été capturée lors d’un Live, David fait de sérieuses accusations contre Jenelle deuxième bébé papa, Nathan.

Lorsqu’un fan avait posté dans la section des commentaires s’il savait que Jenelle avait couché avec Nathan «l’année dernière», il a immédiatement applaudi.

Il a affirmé pendant le Live, que Jenelle a lavé quelque chose en arrière-plan: «Ce n’est même pas l’année dernière que Jenlle et moi avons rompu, c’était l’année avant la dernière.

«Mais savez-vous que quand elle était dans le Tennessee, elle me disait comment Nathan agissait alors elle m’a mis à trois chaque fois qu’il disait:« Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi.

«J’ai écouté la conversation et c’était hilarant, ça m’a énervé!»

Jenelle et David ont rompu brièvement en 2019

Nathan et Jenelle se sont reconnectés alors quand il l'a aidée à déménager dans le Tennessee

Nathan et Jenelle partagent leur fils Kaiser

Jenelle est alors intervenue et a déclaré: «Nous n’allons pas entrer dans les détails, mais il a répété des choses inappropriées encore et encore, et il n’avait aucune idée que nous parlions.

David a ajouté: «Il n’avait aucune idée, personne ne savait que nous étions de nouveau ensemble. Nous n’avons pas été séparés aussi longtemps que les gens pensaient que nous l’étions.

«Nous parlions depuis un moment, mais comme je l’ai dit, c’était un an avant la dernière. Je suis sûr qu’il y a tellement de types de rumeurs, mais c’était hilarant si vous y étiez.

Après le mariage des deux en 2017, les choses se sont tellement dégradées entre eux que Jenelle a emballé ses enfants et sa mère dans une voiture avant de se rendre à Nashville, où elle a déposé une ordonnance de non-communication contre lui.

Elle a maintenant affirmé qu’il «ne l’avait jamais maltraitée», bien qu’elle ait cité plusieurs cas où elle craignait pour elle et la vie de ses enfants lorsqu’ils se sont battus.

Jenelle avait emmené Kaiser et Ensley au Tennessee alors qu'elle demandait une ordonnance de protection de David

Jenelle a également contacté les autorités à son sujet la maltraitance du mari plusieurs fois au cours de leur mariage de trois ans.

Elle a écrit dans la demande d’ordonnance de protection: «En raison de ses récentes menaces, de ses antécédents de violence, de son comportement erratique et de son important stock d’armes, j’ai peur pour ma vie et le bien-être de mes enfants.»

Mais en janvier 2020, elle a abandonné l’ordonnance d’interdiction et a ensuite été aperçue à des rendez-vous avec David à Nashville.

Elle a déclaré plus tard dans une vidéo: «David n’a jamais abusé des enfants. Il ne m’a jamais abusé. Nous sommes tous heureux ici en famille.

Elle a affirmé dans une vidéo récente que elle a seulement déposé l’ordonnance d’interdiction pour obtenir de l’espace de David.

Elle a ensuite affirmé qu'elle n'avait déposé que l'ordre de mettre un peu d'espace entre eux

Jenelle a trois enfants issus de trois relations

Nathan a voulu obtenir la garde de leur fils

Elle a déclaré aux téléspectateurs: « Après avoir exécuté l’ordonnance d’interdiction de contact contre David … J’étais vraiment effrayée et nerveuse parce que je n’étais pas sûre de comment il allait réagir. »

Jenelle a poursuivi: «Je ne savais pas s’il allait paniquer.

«Ensley était également dans l’ordre, alors cela l’a empêché même de voir Ensley et je savais que cela le mettrait également en colère.

«Mais encore une fois, je voulais faire ça pour avoir de l’espace entre nous.

«Et je sais qu’à l’époque il ne l’a pas pris comme ça, mais c’était mon intention.

«Et je n’étais pas sur le point de m’expliquer parce qu’à chaque fois que nous parlions, nous nous foutions la tête et nous disputions.

Pendant son séjour dans le Tennessee, Jenelle semblait plus proche que jamais de son ex-fiancé, Nathan, qui l’aidait à s’installer et s’occupait de ses enfants pendant qu’elle travaillait avec des avocats pour demander protection contre David.

Il l’a même aidée à emménager dans un appartement, avait-elle révélé sur YouTube il y a quelques semaines.





Cependant, après que Jenelle et David se soient de nouveau réunis, le couple se querellerait avec Nathan alors qu’il tentait d’obtenir la garde complète de Kaiser, son fils avec Jenelle.

Les deux ont récemment opté pour la garde partagée.

Jenelle a également son fils Jace, qui vit avec sa mère, Barbara.

Jenelle a combattu Nathan devant le tribunal pour la garde de Kaiser