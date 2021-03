DAVID Eason a été critiqué pour avoir partagé un dessin animé de sa famille habillé en Les Indestructibles sans son fils Kaden, âgé de sept ans.

Le Maman ado alun a applaudi les haineux et a affirmé que la mère de Kaden, Olivia Leedham, était en faute.

David, 32 ans, s’est rendu sur Facebook pour mettre à jour sa photo de profil avec une image de dessin animé de lui et de sa famille.

Habillé comme les Indestructibles, la photo contenait David, Jenelleet leurs enfants Maryssa, Jace, Kaiser et Ensley.

Le père de trois enfants a légendé la photo: «Power Family».

La star de télé-réalité partage Maryssa avec son ex Whitney Johnson, alors que Jenelle avait Jace avec son ex Andrew Lewis et Kaiser avec Nathan Griffith.

Le couple partage un enfant biologique, Ensley, âgé de quatre ans.

Cependant, il manquait un membre de la famille sur la photo, le fils de David, Kaden, avec son ex Olivia.

Les fans ont rapidement remarqué l’enfant absent, alors qu’ils se sont mis aux commentaires pour critiquer le père pour négligence.

« N’y a-t-il pas un enfant qui manque ou suis-je confus? », A demandé l’un d’eux d’un ton sarcastique, tandis qu’un autre a répondu: « Ouais … Je me sens si mal pour ce petit garçon. Comment exclure-t-on un enfant de tout? »

Un autre a critiqué la photo en général, en écrivant: « Ce n’est pas mignon. Essayer trop dur d’être la » famille parfaite « . Maintenant, si c’est une image d’une famille de monstres des marais, alors ce serait parfait!

« Minus Kaiser bien sûr. Parce que cet enfant est le SEUL mignon là-bas! » ils ont déclamé.

«Délirant ou quoi», dit un autre sans ambages, jusqu’à ce que David décide de riposter contre les trolls.

« Je me demande comment votre fils se sent exclu », s’est enquis un disciple concerné, auquel David a répondu: « Demandez à sa mère. »

David est fréquemment attaqué en ligne pour ses choix et son style de vie controversé.

Il y a quelques jours à peine, le père était qualifié de « dégoûtant » pour avoir attrapé les fesses de sa femme pendant que le couple préparait un repas.

La personnalité de la télévision a été critiquée pour le geste qui a eu lieu au milieu d’une vidéo TikTok.

David apprenait à ses partisans à cuisiner des saucisses et des champignons, quand il s’arrêta au milieu pour zoomer sur l’arrière de Jenelle.

«Serrez votre femme sur le butin. Serrez-le vraiment bien», conseilla-t-il en attrapant sa femme.

Les adeptes de la famille se sont rendus sur Reddit pour exprimer leur dégoût face à l’affichage, traquant le MTV les actions de star comme « injustifiées ».

« N’ajoutez pas de ** plans aux vidéos de cuisine », a demandé l’un d’eux, tandis qu’un autre a suggéré: « Que diriez-vous, plus de NOURRITURE et moins de ** compression. »

« La prise a ** était injustifiée », gronda un troisième.

La vidéo de David fait suite à l’annonce de Jenelle selon laquelle elle avait précédemment déposé un ordonnance restrictive contre son mari « pour obtenir de l’espace ».

La maman de quatre enfants a expliqué son raisonnement dans sa nouvelle Youtube docu-série Accro à la croissance.

Jenelle et David se sont temporairement séparés en octobre 2019 lorsque la jeune maman s’est faufilée à Nashville, Tennessee avec ses enfants sans son consentement.

« Après avoir exécuté l’ordre d’interdiction de contact contre David … J’étais vraiment effrayée et nerveuse parce que je n’étais pas sûre de comment il allait réagir », a-t-elle déclaré.

«Je ne savais pas s’il allait paniquer. Ensley était également dans l’ordre, alors ça l’a empêché même de voir Ensley et je savais que cela le mettrait aussi en colère.

« Mais encore une fois, je voulais faire ça pour avoir de l’espace entre nous. Et je sais qu’à l’époque il ne l’a pas pris comme ça, mais c’était mon intention. »

La semaine dernière, l’alun Teen Mom a partagé qu’ils étaient dans un «meilleur endroit» après leur séparation parce qu’ils «ont arrêté de se disputer».