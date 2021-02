TEEN Mom Le mari de Chelsea Houska, 2 étoiles, Cole DeBoer, a été poursuivi pour plus de 2 500 $ pour «ne pas avoir payé les factures d’eau» alors qu’ils combattaient un procès de 3 millions de dollars.

Dans des documents judiciaires obtenus exclusivement par The Sun, Culligan Water, une société qui vend des filtres à eau et des distributeurs, a affirmé que Cole, 32 ans, leur avait loué deux produits – un Iron Soft et PE Carbon – pour 40 $ par mois.

La société a affirmé qu’elle n’avait pas reçu de paiements du mari de Chelsea depuis le 2 octobre 2020.

Le dépôt du 8 février 2021 alléguait: «Le 18/11/20, nous lui avons envoyé une carte postale lui demandant d’appeler le bureau. Les 12/10/20 et 1/5/21, nous lui avons envoyé des lettres lui disant qu’il devait payer le solde ou nous contacter pour prendre des dispositions. «

L’entreprise a affirmé qu’il «n’avait pas répondu».

Ils ont tenté de le joindre par téléphone le 26 janvier 2021, mais il n’a pas répondu et ils n’ont pas pu laisser de message car sa boîte de réception était pleine.

Les journaux ont continué: «Nous sommes en train de déposer le solde dû plus le coût des logements locatifs encore en sa possession.»

L’entreprise demande 2 557,30 $.

Cole n’a pas répondu au procès.

La plainte survient près d’un an après Chelsea, 29 ans et Cole étaient poursuivi pour «retenue d’argent» fabriqué à partir de promotions sur les réseaux sociaux

Dans des documents judiciaires obtenus par The Sun, Chelsea, Cole, sa société C&A Enterprises et The William Gerard Group ont été poursuivis pour rupture de contrat par la société de conseil Envy en avril 2020.

Envy a revendiqué dans le procès, quelle chaîne YouTube Sans boule de cristal première rupture, que la société a conclu un contrat avec The William Gerard Group en 2015 pour fournir des services de conseil à Chelsea et Cole, qui ont conclu un contrat en 2016, en échange d’une partie des revenus tirés des transactions.

Les enfants de Chelsea et Cole, Aubree, 11 ans, Watson, 3 ans, Layne, 2 ans, et son père, Randy, ont été inclus dans le contrat, a déclaré Envy dans les documents judiciaires.

Envy a travaillé comme «consultant pour négocier des accords d’apparence, d’approbation, de licence, de redevances et de télévision et les contrats connexes» de 2015 à 2019.

Les documents judiciaires affirment que Chelsea et Cole «n’ont payé aucun des frais contractuellement requis».

Chelsea et Cole devaient payer à Envy 35% de tous les frais ou redevances pour les accords nationaux et 40% pour les accords étrangers.

Les documents judiciaires ont affirmé que Chelsea et Cole «avaient violé leurs contrats en ordonnant à certaines marques de payer directement Houska, DeBoer, l’un des autres clients partagés et / ou d’autres personnes ou entités pour éviter de payer les frais de licence Envy.

Les stars de MTV «n’ont pas non plus assumé toutes les deux, sans cause ni raison, nombre de leurs responsabilités envers les Marques.

« Cela inclut, mais sans s’y limiter, Bombay Hair Wand, Carseat Canopy, Daniel Wellington, Diff, Fab Fit Fun, Highway3, Kitsch, Kitsch Hats, Loving Tan, One Memory Lane, Perfekt Beauty, Profile Sanford, Sintillia, Sparkling Organics Sipp , Sugar Bear Hair, Teami Blends et Timeless Organics. »

Le fait de ne pas respecter les obligations contractuelles les a amenés à «renoncer à certains frais sur lesquels Envy était en droit de recevoir».

Les documents judiciaires ont continué de prétendre que Chelsea et Cole avaient gagné «des millions de dollars» grâce aux efforts d’Envy.

L’entreprise poursuit les défendeurs pour 3 millions de dollars.

Chelsea, Cole et les autres accusés ont riposté contre le procès en déposant une demande reconventionnelle en mai 2020, alléguant qu’Envy leur avait en fait retenu 150000 $.

Chelsea et Cole ont nié les allégations et ont affirmé qu’ils «ne devaient aucun paiement à Envy».

Les documents judiciaires affirmaient: «Envy a indûment retenu des paiements en raison de Chelsea.»

Quant à l’accord présumé d’Envy avec leurs enfants, Chelsea a déclaré: «Aucun accord n’existe en ce qui concerne les enfants de Chelsea.»

Les stars de la télé-réalité ont affirmé qu’Envy avait « en fait nui à la carrière professionnelle des défendeurs Chelsea et Cole en leur retenant des paiements considérables et en agissant de manière non professionnelle, y compris, mais sans s’y limiter, en se disputant et en agissant de manière irrespectueuse envers Chelsea et Cole, le potentiel et ensuite- contacts de licence existants et autres contacts professionnels de Chelsea et Cole. »

Les défendeurs ont également affirmé qu’Envy « avait intentionnellement omis de nombreuses transactions et / ou revenus des relevés de compte dans le seul but de priver Chelsea, Cole et TWGG de recevoir des fonds légitimement dus et dus à eux. »

Chelsea a affirmé qu’ils lui devaient 154 074,62 $ dans le cadre d’accords avec Loving Tan, Profile, Diff Eyewear et plus encore.

Ils demandent que le procès soit rejeté et à recevoir «des dommages-intérêts pécuniaires sur leurs demandes reconventionnelles».

Envy a nié les allégations contre eux dans leur réponse.

L’affaire est toujours en cours.

Le procès est survenu des mois avant Chelsea a quitté Teen Mom 2 «se concentrer sur le prochain chapitre de la vie se concentrera sur le développement de notre marque et sur le passage au niveau supérieur avec de nouvelles initiatives et l’expansion des entreprises familiales.»

En janvier, le Adolescent maman 2 star lancé ligne de décoration pour la maison Aubree dit, du nom de son aîné.

Le l’entreprise a été critiquée par les fans pour ses articles «hors de prix».

Chelsea a accueilli son quatrième enfant avec Cole, sa fille Walker, fin janvier.