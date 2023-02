Le mari de la vice-présidente américaine appelle à une action mondiale contre l’antisémitisme

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente américaine Kamala Harris, a mené sa campagne contre l’antisémitisme aux Nations Unies jeudi, exhortant les diplomates de nombreux pays à dénoncer la haine mondiale croissante des Juifs et soulignant : « Le silence n’est pas une option .” Première épouse juive d’un président ou d’un vice-président américain, l’avocate californienne a déclaré que ceux qui ne s’expriment pas devraient être interpellés et qu’il doit y avoir des “conséquences” pour tous ceux qui se livrent à l’antisémitisme.

Emhoff – officiellement appelé le Second Gentleman – a souligné que les comédiens célèbres utilisaient trop souvent l’antisémitisme “pour attirer des rires bon marché, des artistes de haut niveau et des politiciens débitant ouvertement des tropes antisémites fatigués (et) d’autres faisant des commentaires mêlés d’insinuations pas si subtiles”.

« Nous devons former des coalitions pour lutter contre cette épidémie de haine », a-t-il déclaré. « Nous devons rassembler des personnes de tous horizons, de toutes confessions, de toutes ethnies, car la haine est interconnectée. Cela touche tout le monde. »

Emhoff est récemment revenu de ce qu’il a appelé un voyage “émotionnel” et “sombre” en Pologne et en Allemagne où il a visité l’ancien site du camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau et a commémoré les six millions de Juifs assassinés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que les autres ont été tués, notamment des Roms, des Sinta, des handicapés, des personnes LGBTQ et des dissidents politiques.

À Berlin, a déclaré Emhoff, il a organisé une table ronde interconfessionnelle avec des membres du clergé et des laïcs qui travaillent ensemble pour promouvoir la tolérance et l’inclusion. Il a choisi un jeune militant nommé Brock qui « a parlé avec passion » d’un projet qu’il dirige appelé Jeunes musulmans à Auschwitz qui cherche à engager d’autres adolescents musulmans allemands dans des discussions sur l’histoire, l’antisémitisme et les stéréotypes lors d’une visite à Auschwitz.

Les adolescents musulmans voient que, comme les Juifs, ils sont la cible de violences de droite et appartiennent à une minorité souvent stigmatisée, a déclaré Emhoff, et “cette prise de conscience puissante conduit souvent à la solidarité et à la compréhension”. Ce type de dialogue doit être renforcé, a-t-il déclaré.

“Nous devons faire comprendre aux ennemis, aux antisémites, qu’il n’y a nulle part de refuge sûr pour eux”, a déclaré Emhoff.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a dirigé l’événement sur « La mondialisation des efforts de lutte contre l’antisémitisme » dans la salle du Conseil économique et social des Nations Unies. Il était co-organisé par l’Argentine, le Canada, Israël, le Maroc et le Royaume-Uni.

Thomas-Greenfield a souligné une recrudescence de l’antisémitisme et des attaques antisémites dans le monde, affirmant que cette haine, à la fois en personne et en ligne, “est alimentée non seulement par des groupes extrémistes, mais aussi par des dirigeants politiques traditionnels, des célébrités populaires et des personnes en position de pouvoir”. .”

En s’attaquant à cette recrudescence, Emhoff a déclaré que le président Joe Biden et le vice-président Harris “ont fait de la revitalisation de nos partenariats et alliances une priorité, et cela s’étend à la lutte contre la haine et l’antisémitisme”.