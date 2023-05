Le mari de la star de Loose Women revit le moment d’horreur où il a été transporté d’urgence à l’hôpital après un accident vasculaire cérébral qui l’a rendu partiellement aveugle

Le conjoint d’une star de LOOSE Women a revécu le moment d’horreur où il a été transporté d’urgence à l’hôpital après un accident vasculaire cérébral.

L’urgence médicale a laissé le deuxième mari de Gloria Hunniford, le coiffeur Stephen Wray, 78 ans, partiellement aveugle.

Le mari d’une star de Loose Women s’est confié sur le moment terrifiant où il est tombé aveugle à la suite d’un accident vasculaire cérébral[/caption] Getty

Le deuxième mari de Gloria Hunniford, habitué d’ITV, Stephen Way, s’est ouvert sur son tableau de bord de l’hôpital[/caption] Alamy

Le couple s’est marié en 1998[/caption]

Le couple s’est marié en septembre 1998, à Tunbridge Wells, Kent.

Stephen s’est maintenant ouvert sur son deuxième accident vasculaire cérébral qui a entraîné la perte de la vue de son œil droit.

Sa cécité a été causée par un vaisseau sanguin endommagé.

Le conjoint de la favorite de Loose Women a raconté l’incident à MirrorOnline et a déclaré: «Je me suis réveillé le matin et il y avait du sang dans les yeux et c’était tout. Je peux voir un peu mais pas si bien.

Ajoutant plus de détails sur le vaisseau sanguin endommagé affectant la vue de son œil droit, il a ajouté : « Il va du cœur à l’œil, puis de l’œil au cerveau, il est donc endommagé.

« C’est la première fois que j’ai quelque chose comme ça avec l’œil.

« J’ai dû aller à l’hôpital – puis Northfield [Hospital, West London] puis la neurologie, mais heureusement, l’attente n’a pas été longue à A&E.

« Je suis juste allé droit au but. Je me débrouille bien avec tout ça. C’est bien, mais c’est juste désorientant.

Pendant ce temps, Gloria, 83 ans, a subi une urgence médicale l’année dernière à la suite d’une chute.

À l’époque, Gloria a admis qu’elle était «très inquiète» à l’hôpital après s’être cassé l’os de l’orbite de l’œil à l’automne, ce qui l’a forcée à manquer les célébrations du jubilé de platine de la reine.

Gloria « se sentait heureuse » d’être de retour sur le plateau après être tombée si gravement chez son fils qu’elle a dû être transportée d’urgence à l’hôpital.

Elle a décrit comment elle avait trébuché sur le tapis de la maison de son fils sur « un sol en bois dur ».

Partageant une photo de sa jambe gravement meurtrie, Gloria a déclaré que les ecchymoses autour de son œil étaient tout aussi graves, mais ne voulait pas partager à quoi elle ressemblait sans maquillage.

Le diffuseur a ensuite crédité les ambulanciers paramédicaux de l’avoir empêchée d’avoir besoin de greffes de peau.

« Heureusement, l’ambulance a pu ramener la peau, sinon j’aurais perdu beaucoup de peau », a-t-elle expliqué.

La présentatrice a perdu sa fille bien-aimée Caron Keating en avril 2004 d’un cancer du sein à seulement 41 ans.

