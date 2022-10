Le mari de la star de la WWE Sara Lee réagit à sa mort – Hollywood Life

“Un ange qui m’a béni avec 3 des plus beaux enfants que je puisse imaginer”, a-t-il poursuivi. “Mais tu étais tellement plus qu’une simple maman. Tu étais une source de motivation, une meilleure amie, une sœur, une fille, une tante, l’épine dorsale de notre famille et (ma préférée), ma femme.

« Je ne sais vraiment pas quoi dire en ces temps incertains. Je sais juste que la mort ne peut pas enlever les souvenirs que nous avons créés », a ajouté Cory, avant de conclure : « Je ne peux pas promettre que j’arrêterai de pleurer, mais je sais maintenant que vous êtes libre. Je ne vous remercierai jamais assez de m’avoir offert les meilleures années de ma vie jusqu’à présent.

Cory et Sara étaient mariés depuis 5 ans au moment de sa mort. Dans une interview de juillet 2021, Cory se souvient l’avoir vue pour la première fois. “Je n’oublierai jamais quand ils ont annoncé le 11 Assez dur les gens », a-t-il dit Chris Van Vliet. “Quand Sarah est tombée sur l’écran, j’ai dit aux gars : ‘Je ne sais pas ce que c’est, mais je pense que c’est la plus belle femme sur laquelle j’ai jamais posé les yeux.’

Le 6 octobre, la mère de Sara, Terri Lee, a annoncé la mort de sa fille sur Facebook, en écrivant : “C’est avec le cœur lourd que nous voulions partager que notre Sara Weston est partie rejoindre Jésus.” Elle a ajouté: «Nous sommes tous sous le choc et les arrangements ne sont pas terminés. Nous vous demandons respectueusement de laisser notre famille pleurer.

La cause du décès de Sara n’a pas encore été annoncée.