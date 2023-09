Le mari de la représentante américaine Mary Peltola décède dans un accident d’avion en Alaska

ANCHORAGE, Alaska (AP) — Le mari de la représentante américaine Mary Peltola est décédé dans un accident d’avion, a annoncé son bureau dans un…

ANCHORAGE, Alaska (AP) — Le mari de la représentante américaine Mary Peltola est décédé dans un accident d’avion, a annoncé mercredi son bureau dans un communiqué.

« Nous sommes dévastés d’annoncer que le mari de Mary, Eugene Peltola Jr. – ‘Buzzy’ pour tous ceux d’entre nous qui l’ont connu et aimé – est décédé plus tôt ce matin à la suite d’un accident d’avion en Alaska », a déclaré son chef de cabinet, Anton McParland. dans la déclaration.

Le National Transportation Safety Board a déclaré qu’il enquêtait sur l’accident d’un Piper PA 18-150 Super Cub qui s’est écrasé mardi à 20 h 48 dans des circonstances inconnues près de St. Mary’s, en Alaska. St. Mary’s est située à environ 440 miles (708,11 kilomètres) à l’ouest d’Anchorage.

« Le pilote a transporté un chasseur et son équipement vers un endroit éloigné à 64 milles de St. Mary’s. Après avoir quitté le chasseur, l’avion a décollé pour revenir et semble s’être écrasé dans une zone montagneuse isolée », a déclaré le NTSB dans un communiqué.

Le pilote était la seule personne à bord.

Les enquêteurs du NTSB intervenaient sur les lieux avec la Garde nationale de l’Alaska. L’agence laisse l’identification des victimes aux autorités locales, mais la présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a tenu une conférence de presse mercredi pour parler d’un accident survenu dans l’ouest de l’Alaska qui a tué le pilote qui était la seule personne à bord, présumé être Eugene Peltola Jr.

La députée revenait de Washington, DC, en Alaska, pour être avec sa famille, et McParland a demandé leur vie privée alors que la famille était en deuil.

« Il était entièrement dévoué à ses parents, à ses enfants, à ses frères et sœurs, à sa famille élargie et à ses amis – et il adorait simplement Mary. Nous avons le cœur brisé par la perte de la famille », a déclaré McParland.

Peltola, un démocrate de l’Alaska, a été élu pour un mandat complet à la Chambre des représentants des États-Unis en novembre, quelques mois après avoir remporté une élection spéciale suite au décès du représentant américain Don Young. Le républicain a occupé le seul siège de la Chambre des représentants de l’Alaska pendant 49 ans jusqu’à sa mort.

Peltola, qui est Yup’ik, est le premier natif de l’Alaska à siéger à la Chambre des représentants des États-Unis.

