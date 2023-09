Le mari de la représentante américaine Mary Peltola décède dans un accident d’avion en Alaska

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Le mari de la représentante américaine Mary Peltola est décédé dans un accident d’avion, a annoncé mercredi son bureau dans un communiqué.

« Nous sommes dévastés d’annoncer que le mari de Mary, Eugene Peltola Jr. – ‘Buzzy’ pour tous ceux d’entre nous qui l’ont connu et aimé – est décédé plus tôt ce matin à la suite d’un accident d’avion en Alaska », a déclaré son chef de cabinet, Anton McParland. dans la déclaration.

Aucun autre détail sur l’accident n’était immédiatement disponible. Un message laissé au National Transportation Safety Board à Anchorage n’a pas été immédiatement renvoyé mercredi.

Peltola revenait de Washington, DC, en Alaska, pour être avec sa famille, et McParland a demandé leur vie privée alors que la famille était en deuil.

« Il était entièrement dévoué à ses parents, à ses enfants, à ses frères et sœurs, à sa famille élargie et à ses amis – et il adorait simplement Mary. Nous avons le cœur brisé par la perte de la famille », a déclaré McParland.

Peltola, un démocrate de l’Alaska, a été élu pour un mandat complet à la Chambre des représentants des États-Unis en novembre, quelques mois après avoir remporté une élection spéciale suite au décès du représentant américain Don Young. Le républicain a occupé le seul siège de la Chambre des représentants de l’Alaska pendant 49 ans jusqu’à sa mort.

Peltola, qui est Yup’ik, est le premier natif de l’Alaska à siéger à la Chambre des représentants des États-Unis.

