Le mari de la princesse Charlène de Monaco, le prince Albert, revient sur l’année difficile du couple.

Le fils de la défunte star hollywoodienne devenue princesse Grace Kelly s’est entretenu avec le Journal de Dimanche ce week-end, admettant que les événements de l’année écoulée étaient « un test pour ma femme, en particulier, qui a beaucoup souffert et a vécu des moments difficiles, loin de là ». sa famille. Une épreuve aussi pour nos enfants et pour moi. »

La santé de Charlene s’est détériorée lors de sa visite en Afrique du Sud en mai 2021. Alors que la visite dans son pays d’origine ne devait durer que 10 jours, des complications d’une précédente intervention ORL l’ont bloquée pendant six mois.

Après plusieurs interventions chirurgicales correctives et une rechute, Charlene, 44 ans, est revenue à Monaco en novembre. Mais peu de temps après son atterrissage, la princesse a ressenti des signes d’épuisement émotionnel et physique. Après avoir consulté ses médecins et sa famille, Charlene a décidé de se faire soigner. Il a finalement été déterminé que Charlene se ferait soigner dans un établissement en dehors de Monaco.

LA PRINCESSE CHARLENE DE MONACO S’OUVRE SUR SA RÉCUPÉRATION « DOULOUREUSE »: « MON ÉTAT DE SANTÉ EST ENCORE FRAGILE »

Tout au long de son parcours de santé, Charlene est restée en contact étroit avec sa famille grâce à des appels téléphoniques et vidéo quotidiens. Au moins une visite familiale a eu lieu pendant les vacances et Albert a rendu visite à sa femme en privé à plusieurs reprises. Cependant, l’absence prolongée de Charlene de Monaco a déclenché des rumeurs concernant son mariage.

« La princesse nous a beaucoup manqué », a déclaré Albert, 64 ans. « Et nous avons évidemment été blessés par les rumeurs malveillantes qui ont été colportées. Mais nous avons su rester unis malgré la distance. Nous nous sommes souvent parlé. »

« Aujourd’hui, Charlene est de retour parmi nous et c’est la plus belle chose qui aurait pu arriver », a-t-il poursuivi. « Elle va mieux, on peut enfin passer du temps ensemble. C’est un soulagement et une joie pour nous tous. »

L’interview d’Albert a eu lieu avant que le palais ne confirme à Fox News Digital samedi que Charlene avait été testée positive pour COVID-19.

« Présentant certains symptômes, SAS la princesse Charlene a été testée positive pour un test de dépistage COVID-19 », lit-on dans le communiqué. « Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la princesse Charlène observera une période d’isolement de plusieurs jours. Son état de santé ne suscite aucune inquiétude. »

En septembre, Albert a critiqué les allégations diffusées par les tabloïds selon lesquelles leur syndicat était en difficulté.

« Elle n’a pas quitté Monaco en colère », avait alors déclaré le prince au magazine People. « Elle n’est pas partie parce qu’elle était en colère contre moi ou quelqu’un d’autre. Elle se rendait en Afrique du Sud pour réévaluer le travail de sa fondation là-bas et prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis.

« Ce n’était censé être qu’un séjour d’une semaine, 10 jours maximum, et [she is still there now] parce qu’elle avait cette infection [and] toutes ces complications médicales sont survenues. Elle ne s’est pas exilée. C’était absolument juste un problème médical qui devait être traité. »

Albert a admis qu’il « aurait probablement dû aborder » les commérages plus tôt.

« Mais je me concentrais sur le fait de m’occuper des enfants », a-t-il déclaré. « Et je pensais que ça irait probablement [away]. Vous savez, si vous essayez de répondre à tout ce qui sort, vous êtes constamment [responding], tu perds ton temps. … Bien sûr, ça l’affecte, bien sûr, ça m’affecte. La mauvaise lecture des événements est toujours préjudiciable. … Nous sommes une cible facile, facilement touchée, car nous sommes souvent aux yeux du public. »

Le célèbre athlète a épousé le royal le 1er juillet 2011. Le mariage était un spectacle, coûtant environ 70 millions de dollars pour l’événement de quatre jours. Ils ont accueilli des jumeaux en 2014.

Leur célébration d’anniversaire publique prévue a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.