Elle a toute une histoire avec les couvre-chefs – notamment le chapeau extravagant « bretzel » qu’elle portait tristement célèbre pour le mariage de William et Kate il y a dix ans.

Mais c’est le choix mode du mari de la princesse Béatrice, Edoardo Mapelli Mozzi qui a maintenant retenu l’attention plus tôt ce mois-ci: une casquette de baseball personnalisée avec le nom « Mr M-M » cousu dessus.

Pendant ce temps, le neuvième dans la file du trône a opté pour un chapeau en laine plus traditionnel et des mitaines norvégiennes Selbu pour se tenir au chaud.

Le couple, qui s’est marié lors d’une cérémonie discrète à Windsor en juillet dernier, a été aperçu en train de faire des courses à Notting Hill, dans l’ouest de Londres, avec son amie de la famille Julia de Boinville bien avant que le nouveau verrouillage national ne rende un tel mélange impossible.

Béatrice, 32 ans, et son mari, promoteur immobilier, qui a un fils de quatre ans issu d’une relation précédente, vivent dans un appartement au St James’s Palace et semblent susceptibles de maintenir leur vie citadine.

Se souvenant du temps passé auparavant sous confinement avec sa mère et son beau-père dans l’Oxfordshire, Edoardo, 37 ans, a déclaré: « C’était magique mais je ne suis certainement pas arrivé à la fin du verrouillage et je pense que je voulais vivre à la campagne pour le reste. de ma vie.’

Et plus tôt ce mois-ci, il a parlé de ses endroits préférés pour voyager, notamment l’Afrique et Paris, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles le couple pourrait faire un voyage romantique une fois que les restrictions de Covid seront suffisamment levées pour le permettre.

Beatrice travaille pour la société de logiciels américaine Afiniti avec Mme de Boinville.

Les deux femmes se sont rencontrées par l’intermédiaire de la sœur cadette de Béatrice, Eugénie, 30 ans, qui est allée à l’école puis à l’Université de Newcastle avec Mme de Boinville, et qui font maintenant toutes deux campagne contre l’esclavage moderne.