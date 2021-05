Le mari de la mère britannique torturé à mort par des cambrioleurs a dit aux flics qu’ils avaient supplié pour leur vie alors qu’elle criait à l’aide.

Une vidéo déchirante a montré Charalambos Anagnostopoulos, 32 ans, de retour à la maison d’Athènes où un groupe d’hommes armés a assassiné sa femme de 20 ans, Caroline Crouch.

Caroline Crouch a été torturée à mort par un gang sadique de voleurs Crédits: Tim Stewart

Son mari Charalambos et sa jeune fille ont survécu à l’attaque Crédit: Réseaux sociaux

Il s’est brièvement entretenu avec des journalistes devant sa maison

Les voleurs sadiques ont tué la jeune maman en la forçant à révéler où 30 000 £ d’argent et de bijoux étaient conservés chez elle à Athènes.

Charalambos, un pilote d’hélicoptère, a survécu après avoir été attaché à une chaise et les yeux bandés avec du ruban adhésif chez lui dans la banlieue de Glyka Nera.

Les voleurs auraient porté une arme à feu sur la tête de la fillette de 11 mois dans une tentative écœurante pour que la mère révèle où l’argent était conservé.

Charalambos a été vu rentrer chez lui accompagné de policiers après avoir parlé à des détectives enquêtant sur le meurtre écœurant, rapporte iefimeridia.

Un Charalambos désemparé a déclaré aux enquêteurs que le couple terrifié a supplié le gang dépravé de ne pas faire de mal à eux et à leur bébé, alors que sa femme criait à l’aide.

«Nous les avons suppliés de ne pas nous faire de mal», a-t-il déclaré à la police, dans un communiqué largement diffusé dans les médias grecs.

«Ils n’arrêtaient pas de me dire« où est l’argent, hein? ». Je leur ai dit tout de suite où j’avais caché l’argent, pour que le tourment puisse se terminer rapidement.

« J’ai entendu ma femme crier constamment à l’aide attachée au lit alors que j’étais ligotée. Le bébé pleurait, ma femme pleurait. »

Il a dit que bien qu’il lui ait dit où se trouvaient les objets de valeur, le gang parcourait la maison pour trouver plus d’argent et de bijoux.

Mais les cris de sa femme se sont arrêtés alors que le gang s’enfuyait avec l’argent, qui devait payer un lopin de terre et les bijoux.

«Soudain, ils ont quitté la pièce, alors que j’arrêtais d’écouter la voix de ma femme», dit-il.

S’adressant aux journalistes, il a déclaré que ce qui s’était passé était « indescriptible », ajoutant: « Nous les avons suppliés de leur dire où se trouvait l’argent. »

Il a ajouté: «J’espère que ce qui m’est arrivé, à ma famille et à la famille de ma femme ne se reproduira plus. La police sait comment faire son travail et elle les trouvera. «

Les autorités grecques ont maintenant offert une énorme récompense de 300 000 € pour la capture des tueurs.

Charalambos Anagnostopoulos de retour à la maison

Caroline a été étranglée par trois voleurs chez elle à Athènes, en Grèce Crédit: Réseaux sociaux

Caroline Crouch, 20 ans, tient son bébé en l’air dans son dernier clip Instagram quelques semaines avant d’être assassinée par un gang de voleurs

Dans sa dernière vidéo Instagram, Caroline est vue tenant et embrassant sa petite fille à la plage.

Des semaines plus tard, trois voleurs ont pénétré de force dans la maison de deux étages de la famille à 4h30 du matin après avoir cassé une caméra de vidéosurveillance et suspendu le chien de la famille par sa propre laisse.

Selon le site d’information Ta Nea, un quatrième criminel veillait à l’extérieur de la maison alors que les trois autres trouvaient le couple dormant avec leur enfant dans une chambre mansardée.

Caroline a été attachée au lit à l’aide d’un t-shirt et a été étranglée à mort par le gang dépravé pour l’empêcher de crier pour la sécurité de son bébé.

Selon certains rapports contradictoires, le mari Charalambos a été retrouvé endormi dans une autre pièce par les assassins.

Selon le Times, qui s’est entretenu avec un officier de police supérieur, le pilote a tenté de combattre le gang avant d’être attaché à une chaise.

Une fois que les hommes armés se sont enfuis, Charalambos a réussi à se libérer pour trouver sa petite fille en train de pleurer à côté du corps sans vie de sa mère, selon les rapports.

Un enquêteur a déclaré: «La femme semble avoir été étranglée par les voleurs dans leur tentative de retrouver des bijoux et de l’argent que le couple aurait pu avoir chez eux.

Son mari était ligoté et les yeux bandés pendant l’épreuve Crédit: Réseaux sociaux

« Nous attendons le rapport du coroner pour établir s’il y a eu un autre type d’agression. »

Le site local Proto Thema rapporte que le mari désemparé a raconté à la police le moment où il a été attaqué par les trois hommes.

Il a dit: «Il était peu après cinq heures. J’ai vu trois hommes cagoulés. L’un était grand. Ils ont crié et menacé en grec cassé.

«Ils m’ont attaché à une chaise, puis ils sont allés sur ma femme».

Le même rapport cite le pilote comme disant à la police qu’il dormait en bas pendant l’effraction.

«Quand j’ai réussi à me libérer, je me suis précipité à l’étage jusqu’au grenier pour trouver ma femme sur le sol face vers le bas, et le bébé à côté d’elle en train de pleurer», aurait-il dit aux flics.

Charalambos a appelé la police vers 6 heures du matin.

Le gouvernement grec a émis une récompense de 258 000 £ pour les informations ayant conduit à l’arrestation des hommes, rapporte The Dawn.

La police a déclaré qu’il semble que les voleurs étaient expérimentés et qu’ils avaient probablement observé le couple pendant un certain temps avant le raid.

Les gangsters auraient pénétré par effraction dans la maison par une fenêtre du sous-sol avant de tuer le chien de la famille au premier étage de la propriété.

Lorsqu’ils ont fui la maison, ils ont laissé le chien mort pendu à une clôture à l’extérieur de la maison.

Les agents naviguent sur CCTV pour voir comment le gang s’est échappé et s’ils se trouvaient dans la zone avant le raid.

Le porte-parole de la police, Theodoros Chronopoulos, a qualifié le meurtre de « crime odieux, commis avec une extrême férocité ».

Il a ajouté: « Nous avons vu plusieurs autres meurtres horribles au cours des années. Mais c’était extrêmement brutal et violent. »

La femme assassinée est née en Grèce mais avait un passeport britannique, a déclaré la police.

Mme Crouch était étudiante à l’Université du Pirée et sur le compte Instagram de son mari, le couple est photographié souriant avec leur bébé.

Les Grecs sont habitués aux meurtres des gangs mais l’étranglement de la femme devant son enfant a provoqué un choc dans le pays.

Le bébé du couple a été retrouvé en train de pleurer à côté du corps de sa mère Crédit: Réseaux sociaux

La femme assassinée est née en Grèce mais détient un passeport britannique Crédit: Réseaux sociaux

La police sur les lieux du meurtre dans une banlieue d’Athènes Crédits: Athena