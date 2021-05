Le mari de la mère britannique assassinée en Grèce se verra montrer des photos de 30 suspects alors que la police relie 12 cambriolages à sa mort

Le mari d’une mère britannique assassinée en Grèce se verra montrer des photos de 30 suspects – alors que les flics associent 12 cambriolages précédents à sa mort.

Les pillards craignaient d’être membres d’un gang violent étranglé Caroline Crouch, 20 ans, et ont tenu une arme à feu sur la tête de sa fille de 11 mois, Lydia, après avoir ligoté son mari Charalambos Anagnostopoulos à leur domicile près d’Athènes.

Tim Stewart

Caroline Crouch, 20 ans, a été tuée après que son mari Charalambos Anagnostopoulos ait été ligoté[/caption]

Rex

Les agents ont « réduit » une liste de suspects à 30 personnes[/caption]

Tim Stewart

Caroline a été tuée devant sa fille de 11 mois, Lydia[/caption]

Les agents ont «réduit» une liste de suspects à 30 personnes, a déclaré une source policière.

«Nous progressons dans l’enquête et dans les laboratoires de la police sur la base de l’ADN trouvé sur les lieux», a déclaré un flic à Sun Online.

«La liste des suspects a été réduite à 30 personnes.»

M. Anagnostopoulos recevra des photos de 30 suspects après avoir aperçu l’homme alors qu’il sautait sur le lit où il dormait avec sa femme.

Le tueur portait une cagoule pour couvrir son visage, mais elle a glissé vers le bas alors qu’il luttait avec Mme Crouch.

M. Anagnostopoulos a décrit le tueur comme étant grand, à la peau foncée, en surpoids et âgé de moins de 30 ans.

La police pense que le meurtrier ignorait peut-être que Charalambos avait vu son visage, mais avait assassiné Caroline parce qu’elle l’avait fait.

Les agents ont relié 12 cambriolages au cours des six derniers mois dans la capitale grecque au meurtre de Mme Crouch, le MailOnline signalé.

Il y a eu au moins trois autres cambriolages violents dans le quartier huppé d’Athènes où Caroline et Charalambos ont été attaquées par des pillards.

Une violence extrême, ou la menace d’une telle violence, a été utilisée dans chacune des cambriolages qui ont eu lieu à Glyka Nera au cours des six derniers mois.

Ils ont montré des similitudes flagrantes avec l’horreur de la maison de Caroline où elle a été étranglée et avait une arme pointée sur la tête de sa Lydia, âgée de 11 mois.

L’un d’eux, en décembre, a vu quatre hommes pénétrer par effraction dans une maison de Chalandri, à proximité, et traîner une femme par les cheveux et menacer de lui trancher la gorge.

Le gang s’est enfui avec des bijoux et 8 000 £ en espèces – un peu comme le vol au domicile de Caroline qui a permis de voler 20 000 £ de bijoux et 10 000 £ de billets de banque.

Quatre hommes ont été impliqués dans les deux incidents et ils sont entrés dans les propriétés par des fenêtres arrière.

Athéna

Charalambos Anagnostopoulos devant la maison où sa femme Caroline Crouch a été assassinée[/caption]

Rex

Les pillards ont tué Caroline après avoir riposté contre eux[/caption]

Athéna

Caroline a été tuée devant sa petite fille[/caption]

Le lieutenant Theodoros Chronopoulos, porte-parole de la police hellénique, a déclaré que de nouvelles données et pistes émergeaient «tous les jours».

Il y a beaucoup de matériel à étudier. Les empreintes digitales, l’ADN, les témoignages, la surveillance, les images de vidéosurveillance, tout est à l’étude », a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’une enquête en cours et rien ne peut être exclu. »

Les flics pensent que Caroline aurait pu être tuée parce qu’elle a aperçu les traits des criminels et ils craignaient qu’elle les dénonce à la police, ont rapporté les médias locaux.

Une source proche de l’enquête sur le meurtre a déclaré que les assaillants avaient peut-être «pris peur» face au combat courageux que Caroline avait mené avant d’être tragiquement tuée.

Il a ensuite ajouté: «l’ADN que nous avons maintenant peut fournir les réponses.»

Il a maintenant été révélé que les détectives suivaient plusieurs pistes d’enquête concernant l’appartenance ethnique du gang derrière l’attaque d’horreur – à la suite de déclarations antérieures, ils étaient considérés comme albanais.

«Il y a deux unités impliquées dans l’enquête suivant des pistes différentes», a révélé un flic bien placé.

«Nous travaillons également sur le principe que le gang est ethniquement mixte. Les Albanais, les Géorgiens et les Grecs peuvent tous avoir été impliqués. Le crime organisé ne connaît pas de frontières. »

Les agents ont raconté avoir vu le corps de Caroline attaché à un poteau où les intrus l’avaient torturée dans la chambre mansardée de la famille, rapporte Pro Thema.

Bébé Lydia était «à moitié sur elle, criant et frappant sa mère avec ses mains pour la réveiller».

Charalambos a été ligoté avec une corde «comme une saucisse» et également menotté, avec du ruban isolant sur les yeux et la bouche, selon les rapports.

On pense qu’il a souffert d’hypoxie – un manque d’oxygène potentiellement mortel – avant de se dégager et d’appeler la police en utilisant son nez aux premières heures de dimanche.

La police a déclaré qu’il aurait étouffé à mort sans un petit détail.

Après lui avoir bandé les yeux et l’avoir bâillonné, le gang l’a laissé avec un petit champ de vision, ce qui signifie qu’il pouvait voir ce qui se passait autour de lui.

Cela signifiait que lorsque les envahisseurs partiraient, il pouvait trouver son chemin vers sa table de chevet et appeler à l’aide.

Les flics ont déclaré qu’il avait souffert de mini-évanouissements et que si cela avait duré plus longtemps, il serait mort.

‘DEMANDÉ POUR LEUR VIE’

Charalambos a déclaré aux enquêteurs qu’il avait supplié pour leur vie alors que les voleurs brutaux tenaient un pistolet sur la tête du bébé et exigeaient de savoir où ils gardaient leur argent et leurs bijoux.

Les agents soupçonnent que le gang a peut-être été informé que le couple avait caché d’importantes sommes d’argent dans la maison, cachées dans une boîte Monopoly, pour payer les constructeurs après avoir acheté un terrain.

Ils pensent également que le gang aurait pu être drogué car ils montraient des signes de vol et non de meurtre, et ne pouvaient pas contrôler leurs actions.

Les trois voleurs ont pénétré de force dans la maison de deux étages de la famille à 4h30 du matin après avoir cassé une caméra de vidéosurveillance et suspendu le chien de la famille par sa propre laisse.

Un quatrième criminel veillait à l’extérieur de la maison alors que les trois autres trouvaient le couple dormant avec leur enfant dans une chambre mansardée.

Un porte-parole de la police a déclaré au média local The Dawn que les flics pensaient que les suspects, masqués et armés de pistolets, étaient entrés par effraction dans la maison par une fenêtre du sous-sol après avoir passé plusieurs heures à observer la famille.

Des échantillons d’ADN sont collectés sur les vêtements du couple et les ongles de Caroline, ce qui pourrait les conduire au gang après qu’une analyse préliminaire ait montré des preuves de sa lutte effrénée.

Caroline – une kickboxer ceinture noire – a riposté contre ses tortionnaires.

Le pilote d’hélicoptère Charalambos a rendu hommage à sa «merveilleuse» épouse lors d’un éloge funèbre émotionnel lors des funérailles de Caroline.

Il a dit aux personnes en deuil qu’il avait le cœur brisé que leur fille soit maintenant confrontée à l’agonie de grandir sans se souvenir de sa mère.

Il a été photographié serrant la petite Lydia dans ses bras alors qu’il marchait d’un avion à une voiture attendant de l’emmener au service.

Rendant hommage à Caroline, il a déclaré: «J’ai eu de la chance de vous rencontrer, très chanceux que vous m’aimiez et encore plus chanceux que vous soyez la mère de mon enfant.

«Lydia grandira sans se souvenir de sa merveilleuse mère, mais Caroline, qui était la joie de vivre, sera toujours près de moi, à travers Lydia.

Le maire local Petros Vafinis a déclaré au Sun Online: « Caroline était très aimée et nous sommes aussi choqués ici que tout le monde en Grèce par cet horrible crime. »

Sa mère en deuil, Susan Dela Cuesta, a sangloté alors qu’elle rejoignait la famille de Charalambos, veuve, pour prier sur sa tombe après avoir été inhumée.





Caroline a été élevée à Alonissos où son père britannique, David, avait construit une villa de rêve après être tombé amoureux de l’île.

L’ancien dirigeant du gaz et du pétrole avait auparavant vécu à Athènes où il a rencontré Susan, une enseignante.

Caroline a déménagé sur l’île quand elle était petite, fréquentant l’école grecque locale et rejoignant les éclaireuses.

Athéna

Le pilote d’hélicoptère Charalambos a rendu hommage à sa « merveilleuse » femme dans un éloge funèbre émotionnel[/caption]

Athéna

Il a dit aux personnes en deuil qu’il avait le cœur brisé que leur fille soit maintenant confrontée à l’agonie de grandir sans se souvenir de sa mère.[/caption]